Журналисты Texty.org.ua проанализировали уголовные дела в Едином государственном реестре судебных решений, в которых упоминается ТЦК. Они изучили дела о нападениях, избиениях, незаконном удержании и взятках.

Нападения на сотрудников ТЦК

Новостей о конфликтах с ТЦК значительно больше, чем судебных дел. По результатам анализа, в судебный реестр в виде постановления или приговора попадает примерно каждая десятая громкая история о таких конфликтах.

Одна из причин – военнослужащие ТЦК не всегда обращаются в полицию после нападений.

Кроме того, в уже возбужденных делах потерпевшие нередко не настаивают на строгом наказании.

Например, в Луцке военнослужащий ТЦК не выдвигал претензий к мужчине, который стрелял в него и ранил.

В другом деле в Хмельницкой области женщина несколько раз ударила военного по лицу. Суд приговорил ее к году лишения свободы с испытательным сроком.

В Кобеляках мужчина трижды ударил военнослужащего, пытаясь оттащить своего сына от ТЦК. Он получил три года ограничения свободы с испытательным сроком.

Сколько уголовных дел в судах по поводу нападений на военнослужащих / Фото Texty.org.ua

В каких областях судят гражданских лиц за нападение на ТЦК / Фото Texty.org.ua

Избиение гражданских лиц в ТЦК

В то же время в реестре числятся 43 уголовных дела о возможном избиении гражданских лиц сотрудниками ТЦК.

Решения вынесены лишь по двум из них, но обвинительных приговоров именно военнослужащим ТЦК нет.

В 19 делах люди через суд требовали от полиции начать расследование. Лишь в двух случаях суд удовлетворил такие требования.

Например, в Запорожье в ТЦК доставили мужчину с инвалидностью II группы. Судебно-медицинская экспертиза выявила у него синяки, ссадины и сотрясение мозга. Полиция закрыла дело, но суд отменил это решение, поскольку следователи не провели необходимых действий.

Отдельно расследуются случаи смерти людей после пребывания в ТЦК. По состоянию на август 2025 года "Суспильне" насчитало как минимум 25 сообщений правоохранительных органов о смерти военнообязанных вскоре после задержания.

В 12 случаях смерть связывали с действиями сотрудников ТЦК.

Сколько судебных дел по избиению гражданских лиц в ТЦК / Фото Texty.org.ua

В каких областях сотрудников ТЦК судят за преступления против гражданских лиц / Фото Texty.org.ua

Где судят за незаконное содержание в ТЦК / Фото Texty.org.ua

Взятки за "решение" вопросов

Еще одна категория дел – коррупция. В судебном реестре обнаружили 131 производство о взятках, связанных с ТЦК и МСЭК.

Речь идет о снятии с розыска, оформлении фиктивной негодности и незаконном изменении данных в системе "Оберег".

По 20 из таких дел уже вынесены приговоры.

Например, на Волыни за снятие с розыска требовали 2300–2500 долларов.

В Ровенской области исполняющий обязанности начальника ТЦК требовал автомобиль Toyota Highlander стоимостью 19 500 долларов за снятие с розыска и освобождение от призыва в армию.

Где возбуждаются уголовные дела о взяточничестве в ТЦК / Фото Texty.org.ua

Может ли ТЦК силой взять человека

Больше всего споров возникает вокруг принудительной доставки людей в ТЦК.

В судебном реестре числится 286 дел о незаконном удержании.

Суды трактуют такие случаи по-разному.

Например, в Костополе мужчину доставили в ТЦК, а через сутки мобилизовали. Его брат заявил о похищении, но суд решил, что принудительная мобилизация сама по себе не является незаконным удержанием.

В то же время в Киеве и Виннице суды обязали полицию возбудить дела по заявлениям о незаконном лишении свободы.

В одном из случаев в Кировоградской области люди в форме силой посадили мужчину в автомобиль и отвезли в ТЦК. Суд обязал либо доставить его в суд, либо предоставить доказательства законности задержания.

Кто имеет право задерживать?

По словам военного адвоката Олега Леонтьева, ТЦК не может самостоятельно задерживать человека или применять к нему силу.

Если военнообязанный не явился по повестке, ТЦК может обратиться в полицию.

После этого полиция может проверить информацию о человеке и при наличии законных оснований произвести административное задержание и доставить его в ТЦК.

Во время такого задержания полицейский должен составить протокол, указать основания и время ограничения свободы.

Общий срок административного задержания не может превышать трех часов.

Таким образом, судебная практика выявляет сразу две проблемы: нападения на военнослужащих ТЦК и возможные нарушения в ходе принудительной мобилизации.

Различные подходы полиции и судов к схожим ситуациям лишь усиливают недоверие к государственным органам.