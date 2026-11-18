Если человек не может самостоятельно явиться в сервисный центр МВД, то доверенность на получение услуги от его имени решает многие проблемы. Законодательство не запрещает оформлять сразу несколько доверенностей для получения административных услуг.

Владелец транспортного средства может передать полномочия третьему лицу

Правил, ограничивающих количество оформленных доверенностей на получение услуг для владельцев транспортных средств, не существует. Вполне возможно, что человек поручит одному лицу осуществить вместо него перерегистрацию автомобиля, а другому – получение индивидуальных номерных знаков. Об этом рассказали специалисты Главного сервисного центра.

Также пользователь может оформить несколько доверенностей с одинаковыми полномочиями для разных представителей.

В то же время важно помнить: для получения конкретной услуги в сервисном центре МВД представитель должен предоставить действующий оригинал нотариально заверенной доверенности, в тексте которой четко указано право на совершение конкретного регистрационного или иного действия. Если необходимое полномочие в документе не указано – администратор откажет в предоставлении услуги,

– отметили в сервисном центре.

Гражданский кодекс предлагает гражданам оформлять доверенность в порядке передоверия, если:

право передоверия прямо предусмотрено в основной доверенности;

представитель вынужден это сделать в силу обстоятельств для защиты интересов лица, выдавшего доверенность.

Основные условия передоверия

Специалисты обратили внимание на требования законодательства, необходимые для оформления доверенности на получение услуг сервисного центра МВД. Так, статья 245 Гражданского кодекса предусматривает, что доверенность обязательно должна быть заверена нотариусом, за исключением отдельных случаев.

Важно помнить, что срок действия такой доверенности ограничен.

Если доверитель отменит основную доверенность или она утратит силу по другим основаниям, доверенность в порядке передоверия автоматически теряет силу.

В Главном сервисном центре МВД советуют при оформлении доверенности у нотариуса внимательно проверять перечень полномочий, правильность данных транспортного средства и заранее определять, нужно ли представителю право передоверия. Это позволит избежать недоразумений и сэкономит время при получении государственных услуг,

– говорится в сообщении.

Напомним, сервисные центры МВД должны бесперебойно работать во время отключений электроэнергии и чрезвычайных ситуаций. В ведомстве подготовили план обеспечения бесперебойной работы, внедрив автономные системы жизнеобеспечения и альтернативные каналы связи.

Украинцы могут воспользоваться мобильным приложением "Е-запись" для онлайн-записи в очередь на услуги в сервисных центрах, что сокращает время ожидания и оптимизирует потоки посетителей.

Также для удобства пользователей в приложении Дия и в "Электронном кабинете водителя" доступна услуга получения новых удостоверений и техпаспортов с помощью почтовых отправлений.