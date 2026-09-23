ТЦК этим пользуется: когда новая постановка на учет может повлиять на отсрочку
Адвокат подчеркнул, что ТЦК могут использовать свои полномочия и под видом законной постановки на учет оставлять людей без отсрочки. Это касается случаев, когда военнообязанный случайно попал на учет в другой центр комплектования.
Оформление на учет в чужом ТЦК "взял" у человека отсрочку
Известны случаи, когда человек едет в другой город или район и там его задерживают сотрудники ТЦК. Пользуясь случаем, недобросовестные представители могут пойти наперекор правилам и поставить такого военнообязанного у себя на учет. Звучит абсурдно, ведь в первую очередь они должны проверить военно-учетные документы, а уже потом действовать по процедуре. Однако адвокат Роман Симутин говорит, что чужие центры комплектования могут ставить человека на учет у себя, не спрашивая у него ничего.
Схема работает следующим образом: ТЦК задерживают мужчину и регистрируют его как "нового", не выяснив, что он уже стоит на учете. Далее это дает служащим право направить его на военно-медицинскую комиссию. Медики могут признать человека годным к службе, поэтому его предыдущая отсрочка таким образом может быть отменена.
О том, что у вас была отсрочка и нужно поставить галочку, – забывают. В некоторых случаях могут даже создать видимость законности. Заседает комиссия при ТЦК и решает, что отсутствуют основания для предоставления отсрочки, или вообще формулирует отказ типа: в связи с обращением такого-то органа, который считает отсрочку фиктивной, принимает решение отменить отсрочку,
– отметил эксперт.
Соответственно, после этого у человека нет сведений об отсрочке ни в "Резерве+", ни в реестре "Оберег".
Роман Симутин добавил, что медицинская комиссия не может инициировать пересмотр чьей-либо отсрочки самостоятельно. Но в большинстве случаев такие действия – незаконны, даже если якобы поступило обращение в отношении военнообязанного от Нацполиции. Однако в упомянутой схеме противоправность быстро приобретает законный вид, и оспорить мобилизацию становится уже сложнее.
Однако обращение в суд никогда не будет лишним, если речь идет о защите прав военнообязанных и законной возможности получить отсрочку.
Напомним, военнообязанный должен состоять на воинском учете в ТЦК по месту жительства или регистрации. В то же время бывают случаи, когда человека без его ведома переводят в другой ТЦК, иногда даже в другую область. О таком переводе человек может узнать, когда проверяет данные в электронных реестрах или пытается сняться с учета.
Чтобы вернуться на учет по месту жительства, необходимо проверить информацию о своем военном учете и подать заявление об изменении учетных данных и переводе. Если на уровне ТЦК проблему решить не удается, можно обратиться в Министерство обороны, а при необходимости – обжаловать ситуацию в суде.