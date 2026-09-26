Поступление в вуз не отменяет бронирование: как изменить основание для отсрочки от мобилизации

Зачисление забронированного работника в университет не отменяет его действующую отсрочку от мобилизации автоматически. Для перехода на студенческую отсрочку работодатель должен официально прекратить предыдущее бронирование.

Как проходит процедура снятия бронирования

Зачисление забронированного работника в университет не отменяет его действующую отсрочку от мобилизации автоматически. Как сообщают эксперты по кадровому учету и трудовому праву Kadroland, для перехода на студенческую отсрочку работодатель должен официально прекратить предыдущее бронирование.

Украинское законодательство запрещает одновременное использование двух разных оснований для освобождения от призыва во время мобилизации. Поэтому военнообязанному работнику придется выбрать только один вариант.

Важно! Сам факт зачисления в университет или колледж еще не гарантирует автоматического получения студенческой отсрочки. Мужчина должен полностью соответствовать всем предусмотренным законом требованиям для ее официального оформления.

Если работник решает воспользоваться именно студенческой отсрочкой, предприятие обязано официально отменить его рабочее бронирование. Эта процедура осуществляется в соответствии с Порядком бронирования военнообязанных, утвержденным постановлением Кабинета министров № 76 от 27 января 2023 года.

Обратите внимание! Работодатель не обязан аннулировать бронь сразу после поступления сотрудника в учебное заведение. Действующая отсрочка по месту работы может оставаться в силе до истечения установленного срока.

Когда работодателю выгодно аннулировать бронь

Ситуация может измениться, если предприятию необходимо использовать ограниченный лимит мест для бронирования других сотрудников. В таком случае работодатель имеет право инициировать отмену бронирования специалиста, который уже получил право на отсрочку в связи с обучением.

Юристы отмечают, что переход с одного вида отсрочки на другой требует четкой последовательности действий. Сначала необходимо официально прекратить действующую рабочую отсрочку, и только после этого оформлять студенческую льготу в ТЦК.

Напомним! Ранее возникали ситуации, когда украинцы не могли оформить отсрочку в связи с обучением за рубежом. В частности, украинец, поступивший в аспирантуру иностранного вуза, получил отказ из-за отсутствия справки необходимого образца.

Ранее мы писали, что адвокат подчеркнул, что ТЦК могут злоупотреблять своими полномочиями и под видом законной постановки на учет оставлять людей без отсрочки. Это касается случаев, когда военнообязанный случайно попал на учет в другой центр комплектования.