Як відбувається процедура розбронювання

Зарахування заброньованого працівника до університету не скасовує його чинну відстрочку від мобілізації автоматично. Як повідомляють експерти з кадрового обліку та трудового права Kadroland, для переходу на студентську відстрочку роботодавець повинен офіційно припинити попереднє бронювання.

Українське законодавство забороняє одночасне використання двох різних підстав для звільнення від призову під час мобілізації. Через це військовозобов’язаному працівникові доведеться обрати лише один варіант.

Важливо! Сам факт зарахування до університету чи коледжу ще не гарантує автоматичного отримання студентської відстрочки. Чоловік повинен повністю відповідати всім передбаченим законом вимогам для її офіційного оформлення.

Якщо працівник вирішує скористатися саме студентською відстрочкою, підприємство зобов’язане офіційно скасувати його робоче бронювання. Ця процедура здійснюється відповідно до Порядку бронювання військовозобов’язаних, затвердженого постановою Кабінету міністрів №76 від 27 січня 2023 року.

Зверніть увагу! Роботодавець не мусить анулювати бронь відразу після вступу співробітника до навчального закладу. Чинна відстрочка за місцем роботи може залишатися дійсною до завершення встановленого терміну.

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Коли роботодавцю вигідно анулювати бронь

Ситуація може змінитися, якщо підприємству необхідно використати обмежений ліміт місць для бронювання інших співробітників. У такому разі роботодавець має право ініціювати розбронювання фахівця, який уже здобув право на відстрочку через навчання.

Юристи наголошують, що перехід з одного виду відстрочки на інший вимагає чіткої послідовності дій. Спочатку потрібно офіційно припинити чинну робочу бронь, і лише після цього оформлювати студентську пільгу в ТЦК.

Нагадаємо! Раніше виникали ситуації, коли українці не могли оформити відстрочку через навчання за кордоном. Зокрема, українець, який вступив до аспірантури іноземного вишу, отримав відмову через відсутність довідки необхідного зразка.

Раніше ми писали, що адвокат наголосив, що ТЦК можуть користуватися своїми повноваженнями та під виглядом законної постановки на облік залишати людей без відстрочки. Це стосується випадків, коли військовозобов'язаний ненароком потрапив на облік в інший центр комплектування.