В ТЦК объяснили, как восстановить утраченные документы после плена

Украинские военнослужащие, которые освободились из плена, могут восстановить утраченные на войне документы бесплатно. Никаких административных сборов за восстановление не взимают в течение одного года.

Как восстановить паспорт?

Изменения в закон "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус" от 15 июня 2025 года освободили военных от сборов, передает 24 Канал со ссылкой на Волынский ТЦК.

Для восстановления паспорта гражданина Украины освобожденные из плена должны обратиться:

в ближайшее подразделение ГМС Украины;

в центр предоставления административных услуг (ЦПАУ);

или в центр обслуживания граждан "Паспортный сервис".

Услуга предоставляется бесплатно. Но освобождение от уплаты необходимо подтвердить выпиской из Единого реестра лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

Как восстановить идентификационный номер?

Налоговый номер (РНОКПП) можно восстановить в ближайшем отделении Государственной налоговой службы Украины. Сделать это можно после восстановления паспорта.

В налоговую нужно подать следующие документы:

паспорт гражданина Украины;

заявление на выдачу дубликата РНУКПН.

Как восстановить удостоверение УБД?

Для восстановления удостоверения УБД военному следует обратиться в службу персонала своей воинской части или в ТЦК по месту регистрации.

Понадобятся следующие документы:

рапорт;

копия паспорта гражданина Украины (или ID-карты);

две цветные фотографии размером 3 х 4 сантиметра.

Обратите внимание! Изображение лица военного на фотографиях должно занимать 65 – 70%.

Как восстановить военный билет?

Сначала военному необходимо обратиться к своему непосредственному командиру и подать рапорт об утрате военно-учетного документа. После этого командир воинской части должен назначить служебное расследование по потере.

Когда расследование завершится, военная часть должна собрать пакет документов:

заявление, в котором указаны обстоятельства потери военного билета и просьба о повторной его выдаче;

паспорт;

фото 3 х 4 сантиметра;

и выписка из приказа о результатах служебного расследования

Эти документы нужно направить в ТЦК, где военнослужащий находится на учете. Только ТЦК может повторно выдать военный билет.

Как восстановить водительское удостоверение?

Водительское удостоверение можно восстановить в любом сервисном центре МВД или онлайн, воспользовавшись электронным кабинетом.

Нужны будут следующие документы:

паспорт гражданина Украины;

и идентификационный код.

Какие сроки восстановления документов?

На восстановление утраченных документов понадобится разное время. Сроки оформления пока такие:

паспорт гражданина Украины – 3 рабочих дня;

идентификационный номер – от 1 до 10 дней;

удостоверение УБД – 1 – 2 месяца;

водительское удостоверение – в течение рабочего дня.

Важно! Освобожденные из плена военные также имеют право бесплатно восстановить утраченную банковскую карточку в ближайшем отделении своего банка.

