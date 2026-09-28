Атака на Днепр: дрон повредил офис известного сервиса открытых данных

Россия продолжает проводить атаки на гражданские объекты. В Днепре в результате этого пострадал частный украинский сервис Опендатабот.

Россия атаковала офис Опендатабота

Утром 28 сентября Россия совершила атаку на Днепр. Под ударом оказалось офисное здание, где расположен сервисный центр Опендатабот, что передает информацию из открытых государственных реестров и позволяет проверять компании, ФЛП, владельцев, судебные дела и изменения в регистрационных данных. Об этом сообщили на страницах сервиса в социальных сетях.

Опендатабот запустили в 2016 году, когда Министерство юстиции открыло доступ к данным Единого госреестра. Сервис насчитывает более четырех миллионов пользователей, среди которых, по данным самого сервиса, преимущественно юристы, предприниматели и журналисты.

В понедельник, 28 сентября, в офис Опендатабота в Днепре попал выстрел из российского оружия.

К счастью, среди членов команды жертв нет. На работе сервисов это не отразится – автоматизация и все системы работают в штатном режиме,

– говорится в сообщении.

Сервис обещает предоставить все подробности позже, когда станет известна информация из официальных источников.

Напомним, россияне попали прямо в центр города Днепр, повредив бизнес-центр в разгар рабочего дня. В результате попадания в офисном здании возник масштабный пожар, наибольшие разрушения зафиксированы на верхних этажах.

Известно, что три человека погибли, а четверо получили ранения. Подразделениям ГСЧС удалось вывести из охваченного огнем здания 47 человек, эвакуация людей с верхних этажей продолжается.