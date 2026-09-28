Росія атакувала офіс Опендатаботу

Росія зранку 28 вересня атакувала Дніпро. Під ударом була офісна будівля, де розташований центр сервісу Опендатабот, що передає інформацію з відкритих державних реєстрів і дозволяє перевіряти компанії, ФОПів, власників, судові справи та зміни в реєстраційних даних. Про це повідомили на сторінках сервісу в соціальних мережах.

Опендатабот запустили у 2016 році, коли Міністерство юстиції відкрило дані Єдиного держреєстру. Сервіс має понад чотири мільйони користувачів, серед яких, за даними самого сервісу, переважно юристи, підприємці та журналісти.

У понеділок, 28 вересня, в офіс Опендатаботу в Дніпрі влучила російська зброя.

На щастя, серед команди жертв немає. На роботі сервісів це не позначиться — автоматизація та всі системи працюють у штатному режимі,

– йдеться в повідомленні.

Сервіс обіцяє надати всі деталі пізніше, коли буде відома інформація з офіційних джерел.

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Нагадаємо, росіяни влучили просто в центр міста Дніпро, пошкодивши бізнес-центр посеред робочого дня. Унаслідок влучання в офісній будівлі виникла масштабна пожежа, найбільші руйнування фіксуються на верхніх поверхах.

Відомо, що троє людей загинули, а четверо дістали поранення. Підрозділам ДСНС вдалося вивести з охопленої вогнем будівлі 47 людей, евакуація людей із верхніх поверхів триває.