Россия атаковала офис Опендатабота

Утром 28 сентября Россия совершила атаку на Днепр. Под ударом оказалось офисное здание, где расположен сервисный центр Опендатабот, что передает информацию из открытых государственных реестров и позволяет проверять компании, ФЛП, владельцев, судебные дела и изменения в регистрационных данных. Об этом сообщили на страницах сервиса в социальных сетях.

Опендатабот запустили в 2016 году, когда Министерство юстиции открыло доступ к данным Единого госреестра. Сервис насчитывает более четырех миллионов пользователей, среди которых, по данным самого сервиса, преимущественно юристы, предприниматели и журналисты.

В понедельник, 28 сентября, в офис Опендатабота в Днепре попал выстрел из российского оружия.

К счастью, среди членов команды жертв нет. На работе сервисов это не отразится – автоматизация и все системы работают в штатном режиме,

– говорится в сообщении.

Сервис обещает предоставить все подробности позже, когда станет известна информация из официальных источников.

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Напомним, россияне попали прямо в центр города Днепр, повредив бизнес-центр в разгар рабочего дня. В результате попадания в офисном здании возник масштабный пожар, наибольшие разрушения зафиксированы на верхних этажах.

Известно, что три человека погибли, а четверо получили ранения. Подразделениям ГСЧС удалось вывести из охваченного огнем здания 47 человек, эвакуация людей с верхних этажей продолжается.