Гарантии и помощь во многих сферах: какие льготы сохраняются за военным после увольнения

Военные, уволившиеся со службы, могут претендовать на ряд социальных гарантий. Объем выплат и помощи зависит от основания увольнения, выслуги лет и наличия статуса участника боевых действий.

Что государство гарантирует военным после увольнения?

Закон Украины защищает права ветеранов войны и гарантирует их социальную стабильность. Так участники боевых действий имеют полное право на большой список льгот и выплат. Об этом в комментарии 24 Канала рассказали специалисты юридической компании Main Business Partner. К слову, часть льгот может предоставляться не только в виде скидок, но и деньгами. А за некоторые услуги ветеран сначала платит самостоятельно, а затем получает возврат средств от государства.

В медицинской сфере военные гарантированно могут получить лекарственные средства, иммунобиологические препараты и изделия медицинского назначения по рецептам врачей. Это все согласно Закону ветераны войны могут получить бесплатно. Также бывшие военные могут в первую очередь и бесплатно зубопротезирование.

При выходе на пенсию или изменении места работы ветераны могут пользоваться поликлиниками и госпиталями, к которым они были прикреплены по предыдущему месту работы. Также государство обещает, что необходимые специалисты будут ежегодно проводить медицинское обследование и диспансеризацию для бывших бойцов,

– добавили эксперты.

Военные, которые уволились, могут отдыхать в санаториях тоже бесплатно. Если же человек не хочет ехать на курорты, то он получает стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения.

Если ветеран получил заключение о временной нетрудоспособности, то государство гарантирует ему выплату в размере 100% средней заработной платы независимо от стажа работы.

Гарантии по оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства

Также закон предлагает 75% скидку платы за пользование жильем или на оплату коммунальных услуг в пределах средних норм потребителя.

Также для ветеранов предусмотрена 75% скидка на топливо, в том числе жидкое, которое он может получить в пределах норм, установленных для продажи населению, если жилье не имеют центрального отопления.

Военные пользуются правом бесплатного проезда всеми видами городского пассажирского транспорта, автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности, а также железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения и автобусами пригородных и междугородных маршрутов.

Права уволенных военных на работе в гражданской жизни

Военные, которые после демобилизации решили пойти работать на гражданские предприятия, имеют право использовать очередной ежегодный отпуск в удобное для них время. Также государство гарантирует ежегодное получение дополнительного отпуска с сохранением заработной платы сроком 14 календарных дней.

Если на предприятии происходит сокращение, то участник боевых действий тоже защищен государством. Он имеет преимущественное право на оставление на работе.

Если же происходит ликвидация предприятия, учреждения или организации, то ветерану предоставляется полное право на гарантированное трудоустройство,

– сообщили юристы.

Имеют ли ветераны отдельные права на осуществление строительства?

Закон предусматривает, что если участники боевых действий нуждаются в улучшении жилищных условий, то право на первоочередное получение жилья за ними сохраняется.

Также для ветеранов отводят земельные участки для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества.

Кроме того УБД могут получать займ в банках на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов и подворных построек. За полученные деньги ветераны также могут осуществить строительство или приобрести дачный дом и провести благоустройство садовых участков. Время на погашение такого займа составляет 10 лет. Предоставление займов регулирует порядок Кабинета Министров Украины.

Стоит отметить! Практика, наработанная за время полномасштабной войны, показывает, что большинство льгот для УБД не назначаются автоматически. Для их оформления ветеран должен отдельно обращаться в Пенсионный фонд, органы соцзащиты или местные власти и подтверждать свой статус удостоверением участника боевых действий.

Помощь ветеранам в сфере услуг

Мобильные операторы тоже гарантируют льготы для участников боевых действий. Так они имеют право оплачивать услуги абонентской связи с 50% скидкой от утвержденных тарифов.

Во многих заведениях уже нормой стало первоочередное обслуживание в службах быта, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, междугородного транспорта, а также учреждениями, предоставляющих социальные услуги по уходу. В случае невозможности осуществления такого обслуживания учреждениями социальной защиты населения возмещаются расходы, связанные с уходом за этим ветераном войны, в порядке и размерах, установленных действующим законодательством,

– отметили специалисты.

Хотя закон гарантирует бесплатный проезд, ветераны нередко сталкиваются с отказами перевозчиков. Поэтому во многих городах возникают конфликты между УБД и частными транспортными компаниями, которые говорят, что государство им этот проезд якобы не компенсирует.

Есть ли гарантии для ветеранов в учебных заведениях?

Участники боевых действий на территории других государств получают преимущественное право на поступление в учреждения высшего, профессионального предвысшего образования. Они могут претендовать на внеконкурсное поступление в учреждения профессионального образования и на курсы для получения соответствующих профессий.

Государство обеспечивает государственной целевой поддержкой на получение образования участников боевых действий и их детей до окончания ими таких заведений, но только до достижения ими 23 лет.

Как отметили юристы, государство предлагает полную или частичную оплату обучения средствами государственного и местных бюджетов, льготные долгосрочные кредиты для получения образования или предоставления социальной стипендии.

Во время обучения члены семьи ветерана и он сам бесплатно получают учебники, доступ к интернету и системам баз данных в учебных заведениях. Также со статусом УБД возможно бесплатного проживать в общежитии.

Что еще известно о статусе участника боевых действий в Украине?

В Украине статус участника боевых действий и статус ветерана войны – это два понятия с разными льготами. Так "ветеран войны" – это широкое понятие, которое получают не только УБД, но и люди, которые получили инвалидность из-за боевых действий. Именно от конкретного статуса зависит перечень льгот, социальных гарантий и государственной помощи.

Статус участника боевых действий могут аннулировать, если выяснится, что его получили на основании ложных документов или с нарушением закона. Также основанием может стать обвинительный приговор суда за тяжкие преступления против государства или национальной безопасности Украины. После потери статуса человек автоматически теряет право на льготы и социальные гарантии.