Изменения с 2027 года: как украинцев будут автоматически ставить на воинский учет в консульствах

Военнообязанных украинцев, находящихся за рубежом, могут автоматически поставить на воинский учет при обращении в консульство или посольство. Однако процедура несколько иная, если человек не состоит на учете в консульстве.

За границей военнообязанных украинцев могут поставить на воинский учет

В Европе заработает новый механизм получения консульских услуг, согласно которому у украинских мужчин будут проверять наличие военного и консульского учета. При этом на последний человек не обязан становиться, это лишь его право. Об этом пишет адвокат Дарья Тарасенко.

Если военнообязанный мужчина не предоставит подтверждение того, что он состоит на воинском учете, ему будут отказывать в предоставлении услуг в консульствах. Или же дипломатические учреждения могут самостоятельно поставить такого человека на учет.

Важно! Статус "данные переданы в полицию" сам по себе не препятствует получению услуг. Однако отсутствие военно-учетного документа – это основание для отказа.

Как рассказала Дарья Тарасенко, с 8 февраля 2027 года учреждения сначала будут проверять, состоит ли военнообязанный украинец на консульском учете. Это касается мужчин, не имеющих действующего ВОД.

Если у учреждения есть все данные человека, то сотрудник может обновить информацию о нем, содержащуюся в учетной карточке консульского учета. Если же он не числится на учете в дипломатическом учреждении, то ему просто предлагают встать на консульский учет и при этом одновременно обновить личные данные.

Постановление Кабмина № 981 создает ситуацию, когда у лиц не будет иного выхода, кроме как "добровольно" встать на консульский учет. Дипломатическое учреждение уведомляет о обновлении лицом персональных данных соответствующий ТЦК и СП (а в случаях нахождения на учете в СБУ или разведывательных органах – соответствующие органы) посредством электронного взаимодействия системы "е-Консул" и Реестра,

– отметила адвокат.

После обновления сотрудники видят, что данные клиента присутствуют в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов. При таких условиях услуги будут предоставляться.

А если записи нет, то действительно, дипломатические учреждения могут автоматически поставить лицо на воинский учет и оформить воинско-учетный документ в электронной форме. Проходить ВВК для этого не требуется.

Дарья Тарасенко уточнила, что военнообязанного регистрируют в ТЦК по месту "прописки". Если у него нет прописки в Украине, то его направят в центр комплектования, определенный Генеральным штабом.

Ошибка правительства может создать проблемы

Особенно внимательными должны быть мужчины, которых из-за непригодности исключили из учета, но не внесли изменения в реестр. При обращении в консульство таких граждан могут снова поставить на воинский учет из-за отсутствия данных. Как говорит Дарья Тарасенко, такая ошибка была в Постановлении правительства № 932. Она советует проконсультироваться с юристом, чтобы при обращении в дипломатическое учреждение не возникло дополнительных проблем.

В ЕС мужчинам по-новому предоставляют временную защиту

Напомним, в Европе начали вводить новые правила для украинцев, впервые оформляющих временную защиту. У мужчин призывного возраста могут проверять, имели ли они законные основания для выезда из Украины. Если в системе "Резерв+" указан статус "военнообязанный" без информации об отсрочке или ином законном основании для выезда, то в некоторых странах могут отказать в предоставлении защиты.

Если выезд из Украины был незаконным, то сам факт последующего легального въезда в другую страну ЕС не гарантирует получения защиты.

Тех, кто уже получил временную защиту ранее, новое требование не касается.