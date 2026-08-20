Патрульный применил силу во время досмотра: кто возместит человеку ущерб за такие действия

Верховный Суд подтвердил обвинительный приговор патрульному полицейскому, который нанес травмы мужчине во время необоснованного поверхностного досмотра. При этом суд разъяснил, что материальный и моральный ущерб, причиненный потерпевшему действиями сотрудника правоохранительных органов, должен возместить государство.

Верховный Суд признал патрульного полицейского виновным в превышении полномочий

Верховный Суд оставил без изменений предыдущий приговор патрульному полицейскому, вынесенный Ивано-Франковским судом. Правоохранителя наказали за превышение служебных полномочий. Инцидент произошел во время пешего патрулирования, когда правоохранитель подошел к двум мужчинам на детской площадке и приказал им встать для досмотра. Об этом говорится в решении Кассационного уголовного суда по делу №344/8185/19.

Патрульный сразу не сообщил о причинах проведения проверки и игнорировал просьбы объяснить свои требования. Потерпевший отказался от досмотра в своем дворе, отметив, что у него нет запрещенных вещей. Он спокойно предложил полицейскому проехать в участок.

В ответ полицейский применил прием с заломом руки, нанеся мужчине телесные повреждения средней тяжести. В результате пострадавшему пришлось пройти курс лечения.

В ходе рассмотрения дела ни осужденный, ни его коллега не смогли назвать законных оснований для проверки граждан. Суд подчеркнул, что поверхностный досмотр – это превентивная мера, которую разрешено применять только при наличии достаточных оснований полагать, что человек имеет при себе запрещенные предметы или представляет угрозу. Если этого не было, то это считается превышением полномочий.

Кто возместит ущерб потерпевшему

Защита патрульного утверждала, что тот действовал в рамках Закона о Национальной полиции для обеспечения собственной безопасности. Однако суды пришли к выводу, что применение силы при отсутствии оснований для проверки является прямым нарушением закона.

Особое внимание Верховный Суд уделил вопросу денежной компенсации. Дело направлено на новое рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, где суд подчеркнул, что возмещение должно быть предоставлено государством из бюджета, а не самим патрульным лично.

То есть Верховный Суд доказал, что в случае неправомерных действий правоохранителей пострадавшие имеют право требовать компенсацию от государства. Уже потом эти средства могут взыскать с виновного сотрудника через регрессный иск.

Напомним, недавно Верховный Суд вынес другое решение, касающееся превышения полномочий полицейского, который во время задержания распылил мужчине в лицо газ из баллончика, после чего тот получил легкие телесные повреждения.

Суд пришел к выводу, что правоохранители действовали в пределах полномочий. Они в соответствии с правилами представились, выдвинули законные требования, а мужчина оказывал сопротивление во время задержания. Сам факт причинения телесных повреждений не означает превышения полномочий. Прокуроры не смогли доказать, что полицейский применил спецсредство незаконно.