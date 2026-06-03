Полицейский нанес повреждения человеку во время общения с ним

Дело началось еще в 2015 году, но только сейчас суд вынес окончательное решение о вине или невиновности полицейского, который применил против гражданского специальное средство принуждения. Суд считал, что он действовал на законных основаниях. Об этом говорится в материалах дела №754/13191/16-к.

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Как установил суд, полицейские работали на улице и обратились к владельцу прицепа для продажи кофе, который не имел номерного знака. Документов на транспортное средство у мужчины не было, а когда полиция пыталась его задержать – он оказал сопротивление.

За дело взялись прокуроры, которые определили действия полицейского, как превышение служебных полномочий работником правоохранительного органа. За это наказание предусматривает часть 2 статьи 365 Уголовного кодекса Украины, которая устанавливает даже ограничение свободы.

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Однако в Деснянском районном суде Киева полицейского оправдали, мол, в его действиях не было нарушения. Такой же позиции придерживался Киевский апелляционный суд.

Какой вывод Верховного Суда?

Верховный Суд не переоценил доказательства и только проверил правильность принятия решения судами низших инстанций. Так в этом деле судья рассмотрел кассационную жалобу прокурора. Выяснилось, что в этом деле роль играет не факт того, что потерпевший получил повреждения, а то, действовал ли полицейский в пределах своих полномочий.

Суд использовал для решения нормы Закона Украины "О Национальной полиции". Он говорит, что во время работы работники полиции имеют право использовать наручники и средства, которые имеют слезоточивое или раздражающее действие. Но применять их надо в соответствии с конкретной ситуацией. Рассмотрев дело, суд доказал, что полицейские во время задержания не превышали свои служебные обязанности. Они были одеты в форму, сообщили о том, что представляют полицию и требовали не препятствовать их деятельности.

Однако пострадавший проигнорировал требование было проигнорировано. Поэтому фактически причинение вреда гражданину не образует объективной стороны преступления.

Суды не смогли найти доказательств, которые бы несомненно доказывали, что полицейский превысил полномочия. В то же время обвинение не может основываться на предположениях, поэтому оправдание полицейского было правомерным, ведь не доказано обратное. Дополнительно суд подчеркнул, что законные требования полиции граждане должны выполнять, а их невыполнение может иметь последствия для граждан.

Когда ответственность за свои действия несли полицейские?

Суд в Запорожье признал виновным сотрудника полиции, который применил насилие к задержанному мужчине. Во время пребывания в отделении милиционер нанес потерпевшему телесные повреждения, что было подтверждено материалами дела и выводами следствия. За превышение служебных полномочий полицейского осудили и назначили наказание, а сам случай стал примером ответственности правоохранителей за незаконное применение силы.

Кроме того, суд наказал служащих за безосновательное обвинение водителя. Мужчину сначала привлекли к административной ответственности за якобы нарушение правил дорожного движения, однако в суде выяснилось, что доказательства вины отсутствовали. Суд установил, что работники тогдашней ГАИ составили протокол без надлежащего подтверждения правонарушения. Действия правоохранителей признали неправомерными.