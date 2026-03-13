Теперь есть ограничения: как в Украине меняют подход к приостановлению трудового договора

В Украине с 14 марта 2026 года начинают действовать изменения в статью 13 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". Они существенно меняют подход к приостановлению действия трудового договора, в частности вводят ограничения.

Как теперь будет происходить приостановление трудового договора по инициативе одной из сторон?

Ключевая идея изменений заключается в утверждении общего срока приостановления договора о труде по инициативе одной стороны. С 14 марта отношения между работодателем и работником не могут приостанавливаться более, чем на 90 дней. Что это значит, объяснили эксперты юридического ресурса "Протокол".

Приостановление трудового договора при различных условиях может инициировать как работник, так и работодатель. Совокупно такие договоренности могут возникнуть на определенный срок – не более, чем на 90 дней.

Важно! Речь идет не о 90 днях, оформленных одним приказом, а о "предельном общем сроке".

Согласно изменениям, приказ, который работодатель издал на срок более 90 дней, теряет силу со следующего дня после окончания разрешенного законом срока.

Однако юристы советуют делать отдельный приказ, чтобы основания для претензии и восстановления прав и обязанностей работника после завершения 90-дневного срока были законными. Работодателю в таком случае стоит:

оформить отдельный приказ об утрате силы предыдущего приказа;

сослаться в нем на обновленную норму закона;

уведомить об этом работника.

Поэтому после 14 марта не будет законной формулировка о приостановлении трудового договора до конца военного положения. Приостановление теперь перестает быть "бессрочной паузой".

Закон "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" говорит, что при условии приостановления трудового договора работодатель не обязан выплачивать работнику заработную плату, а также осуществлять гарантийные и компенсационные выплаты.

После 90 дней с момента приостановления трудового договора работник должен вернуться к работе, а руководитель должен допустить его или принять другое правомерное решение о дальнейших трудовых отношениях.

Более того, после этого срока целесообразно также издать "приказ о возобновлении действия трудового договора" или же законно уволить работника, если тот не желает или не может выполнять работу.

Что говорит закон о пребывании в укрытии в рабочее время?