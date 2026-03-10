Что известно о нормах рабочего времени для работников до 18 лет?

Соблюдение норм необходимо для обеспечения адаптации молодежи к рабочему процессу таким образом, чтобы не портилось их здоровье. За соблюдением правил на местах пристально следит инспекция труда. Об этом рассказали специалисты на юридическом маркетплейсе "Консультант".

Нормы выработки и условия труда для молодых работников регулирует Кодекс законов о труде Украины. Так статья 190 говорит, что рабочее время работников, моложе 18 лет, должно устанавливаться с учетом возраста и физических возможностей. Установлено, что несовершеннолетних нельзя брать на физически тяжелые работы, привлекать к задачам с вредными или опасными условиями, а также к труду под землей.

Постановления Кабинета Министров Украины также прописывают минимальные стандарты и условия труда, которые обеспечивают безопасность несовершеннолетних работников.

Так, согласно закону, молодые работники не должны выполнять ту работу, которая может быть для них физически тяжелой или наносит вред их здоровью. Так работодателям рекомендуют консультироваться с медиками и в соответствии с этим рассчитывать допустимые нагрузки для молодых работников.

Рекомендуется также регулярно пересматривать нормы работы несовершеннолетних, особенно когда меняются технологические процессы или условия труда.

Чтобы молодые работники чувствовали себя комфортно, работодатели могут:

учесть их потребности и возможности;

обеспечить надлежащее обучение и программы для эффективности молодых работников;

организовать работникам комфортное и безопасное рабочее место.

Кто контролирует соблюдение норм труда для лиц до 18 лет?

Проверки на предприятиях, анализ условий труда и выявления нарушений проводит инспекция труда. Учитывая, как работают рабочие, моложе 18 лет, эксперты готовят рекомендации по улучшению условий труда и установлению адекватных норм выработки. Работодатели могут получать штрафы, если нормы будут нарушены.

