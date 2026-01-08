Как сейчас работает банкротство физических лиц: актуальные условия для должников
- С 2025 года в Украине действуют новые правила банкротства, включая процедуру превентивной реструктуризации, которая позволяет избежать банкротства через реструктуризацию долгов.
- Физическое лицо может инициировать банкротство при условии существенной задолженности, отсутствия имущества для взыскания, и других признаков неплатежеспособности, в соответствии с законодательными требованиями.
С 2025 года в Украине вступили в силу изменения в Кодекс по процедурам банкротства и другие законодательные акты. Теперь физические лица могут воспользоваться обновленными правилами банкротства и процедурой превентивной реструктуризации.
Какая актуальна процедура банкротства в Украине?
С 1 января 2025 года в Украине вступили в силу изменения в Кодекс по процедурам банкротства и другие законодательные акты. Главная новация заключается во введении процедуры превентивной реструктуризации, пишет 24 Канал со ссылкой на "Судебную газету".
Она позволяет должнику избежать банкротства через реструктуризацию долгов, продажу активов или привлечение финансирования.
Справочно: Процедура превентивной реструктуризации включает несколько этапов: открытие, утверждение плана судом, выполнение плана и закрытие процедуры. План разрабатывает должник и в начале не требует согласования с кредиторами, а после открытия процедуры проводятся переговоры для его согласования.
Преимущества новой процедуры очевидны: быстрее решение суда (до 12 месяцев), меньшие расходы и временная защита должника, который на время реструктуризации не подпадает под банкротство, останавливаются финансовые санкции и запрещается отчуждение имущества.
Кто может воспользоваться процедурой банкротства?
Инициировать процедуру банкротства может только само физическое лицо-должник, но не каждый имеет на это право, уточняет "Юридическая газета".
Для того чтобы подать заявление в хозяйственный суд об открытии производства по делу о неплатежеспособности, должны быть соблюдены конкретные условия:
- Существенная задолженность. Должник прекратил погашать кредиты или осуществлять другие плановые платежи на сумму более 50% от месячного платежа по каждому из долгов в течение двух месяцев.
- Отсутствие имущества для взыскания. У должника нет активов, на которые можно обратить взыскание, а все действия исполнителя для их розыска не дали результата (согласно Закону Украины "Об исполнительном производстве").
- Другие признаки неплатежеспособности. В частности, если есть основания полагать, что в ближайшее время должник не сможет выполнить свои финансовые обязательства или осуществлять обычные текущие платежи.
Эти критерии определены в ч. 2 ст. 115 Кодекса Украины по процедурам банкротства и гарантируют, что процедура применяется только в реальных случаях финансовой несостоятельности.
Что еще нужно знать о процедуре банкротства?
Физическое лицо признают банкротом, если оно не может погасить свои финансовые обязательства.
При этом, условие для признания физического лица банкротом является сумма долгов превышает 30 минимальных зарплат.
После этого в течение пяти лет оно не сможет повторно воспользоваться процедурой банкротства и получит ограничения по заключению финансовых сделок и распоряжения своим имуществом.