Брал за "услуги" 50 тысяч гривен: сотрудник СБУ продавал данные людей из секретной базы

В Житомирской области правоохранители задержали сотрудника СБУ, который торговал секретными данными о телефонных звонках и местонахождении граждан. Он имел доступ к базе данных и злоупотреблял служебным положением.

Подробности разоблачения сотрудника СБУ

Задержанный оперуполномоченный Коростенского райотдела СБУ имел официальный доступ к служебной базе с грифом секретности. Вместо того чтобы использовать информацию для розыска преступников, чиновник отслеживал входящие и исходящие звонки, а также точное местонахождение абонентов по заказу посторонних лиц. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Свой "бизнес" правоохранитель вел как минимум с мая 2026 года. Разоблачить схему удалось после того, как очередной клиент обратился к нему с просьбой "пробить" номер жены из-за подозрения в измене.

Силовик просил у клиентов 50 тысяч гривен, при этом платить нужно было двумя равными частями. Первую половину суммы чиновник брал в качестве аванса, а остальную часть – после предоставления полного отчета о телефонных соединениях и геолокации.

27 августа подозреваемого удалось задержать непосредственно во время получения второго транша взятки. Ему инкриминируют преступление в виде получения неправомерной выгоды, сопряженное с вымогательством. Наказание за это может быть в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Следователи ГБР и прокуроры Житомирской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона в настоящее время устанавливают полный круг клиентов задержанного и масштабы его деятельности.

Случаи злоупотреблений среди сотрудников спецслужб остаются в центре внимания антикоррупционных органов. Напомним, ранее сотруднику СБУ было предъявлено подозрение в создании схемы уклонения от мобилизации посредством фиктивного трудоустройства. Кроме того, чиновник пытался "отмыть" деньги, полученные преступным путем.