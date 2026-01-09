Может ли человек с инвалидностью работать на двух работах
- Украинское законодательство позволяет людям с инвалидностью работать на основном месте работы и по совместительству, заключая отдельные трудовые договоры.
- Работники с инвалидностью засчитываются в норматив трудоустройства только по основному месту работы, даже если работают на условиях неполного рабочего времени.
Украинское законодательство позволяет работникам, в том числе и людям с инвалидностью, иметь основное место работы и дополнительно работать по совместительству. Такие трудовые отношения оформляются отдельными договорами и не влияют на учет рабочего времени и гарантии по основному месту работы.
Может ли человек с инвалидностью работать по совместительству?
Статья 21 Кодекса законов о труде Украины предусматривает возможность заключения трудовых договоров одновременно на нескольких предприятиях, если это не запрещено законом, коллективным договором или договоренностью сторон, сообщает 24 Канал.
Читайте также Можно ли внести изменения в договор аренды земли в Украине
Поэтому, говорится в сообщении Юго-Восточного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда, человек с инвалидностью может работать по основному месту работы на одном предприятии и параллельно выполнять работу по совместительству на другом.
Во время информационного семинара, который провели должностные лица управления инспекционной деятельности в Запорожской области, было разъяснено, что основным считается то место работы, которое работник сам определил в заявлении и где он работает на основании трудового договора. Совместительство же – это выполнение другой оплачиваемой работы в свободное от основной занятости время, на том же или другом предприятии, также на основании отдельного трудового договора. Учет рабочих часов по таким договорам ведется отдельно и не суммируется.
В то же время работник с инвалидностью засчитывается в норматив трудоустройства таких лиц только по основному месту работы, в том числе если он работает на условиях неполного рабочего времени. Этот подход сохранится и после 2026 года.
Помните! Кроме того, заключение Экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица по профессиональной пригодности включается в индивидуальную программу реабилитации. Он является основанием для профессиональной ориентации и дальнейшего трудоустройства и является обязательным к исполнению всеми органами власти, предприятиями, учреждениями и организациями независимо от формы собственности.
Верховный Суд объяснил, как наследнику снять арест с имущества
Верховный Суд определил, что наследник, который не является стороной исполнительного производства, имеет право обратиться в суд с иском о снятии ареста с унаследованного имущества.
Судебные решения низших инстанций, которые отказали в удовлетворении иска о снятии ареста, были отменены Верховным Судом, и дело передано на новое рассмотрение.