Обещала повлиять на врачей: на Буковине женщина организовала схему уклонения от мобилизации

Очередную схему "продажи" отсрочек от мобилизации раскрыли полицейские на Буковине. Благодаря своим связям женщина обещала договориться о оформлении медицинских документов и положительном решении вопроса об установлении группы инвалидности.

10 тысяч долларов за освобождение от мобилизации

Женщина предлагала военнообязанным мужчинам оформить документы, подтверждающие инвалидность и негодность к службе. Ее задержали во время получения денег от "клиента". Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Организатор схемы убеждала, что может повлиять на должностных лиц районной больницы, чтобы человеку можно было установить группу инвалидности. Тогда появлялась возможность оформить необходимые документы, чтобы "клиент" получил отсрочку. Оперативники управления стратегических расследований в Черновицкой области совместно со следователями областной полиции узнали о схеме и задержали женщину "на горячем".

За то, чтобы договориться с врачами, она просила 10 тысяч долларов. В ходе обысков у подозреваемой изъяли наличные в сумме 12 800 евро, черновые записи, автомобили Tesla Model 3 и BMW X5.

Женщина подозревается в злоупотреблении влиянием, в настоящее время она находится под стражей, но может быть освобождена под залог в 350 тысяч гривен.

Кто мог быть причастен к оформлению документов для уклонения от мобилизации – полиция еще выясняет, что было сделано.

Женщина на Буковине способствовала тому, чтобы военнообязанные избегали мобилизации / Фото Нацполиции

Напомним, ранее СБУ и Нацполиция раскрыли сразу 9 схем уклонения от мобилизации в семи областях Украины. Военнообязанным за деньги оформляли поддельные медицинские документы и инвалидность, незаконные отсрочки, фиктивное трудоустройство и обучение, а также помогали незаконно выехать за границу. В одной из схем даже вносили ложные данные в электронные медицинские системы и реестры.

Судебные дела показывают, что украинцы нередко пытались "откупиться" от мобилизации, предлагая взятки полицейским, медикам, сотрудникам ТЦК и посредникам – от нескольких тысяч гривен до 5 тысяч долларов и более. Суды признавали виновными не только должностных лиц, принимавших деньги, но и самих граждан, предлагавших взятки.