10 тисяч доларів за звільнення від мобілізації

Жінка пропонувала військовозобов'язаним чоловікам створити документи, які б свідчили про інвалідність й непридатність до служби. Її затримали під час отримання грошей від "клієнта". Про це повідомили в Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Організаторка схеми переконувала, що може вплинути на посадовців районної лікарні, щоб людині можна було встановити групу інвалідності. Тоді з'являлася можливість оформити необхідні документи, щоб "клієнт" мав відстрочку. Оперативники управління стратегічних розслідувань у Чернівецькій області спільно зі слідчими обласної поліції дізналися про схему й затримали жінку "на гарячому".

За те, щоб домовитися з лікарями, вона просила 10 тисяч доларів. Під час обшуків у підозрюваної вилучили готівку в сумі 12 800 євро, чорнові записи, автомобілі Tesla Model 3 та BMW X5.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Жінка підозрюється у зловживанні впливом, наразі вона перебуває під вартою, але може бути звільнена під заставу в 350 тисяч гривень.

Хто міг бути причетний до оформлення документів для ухилення від мобілізації – поліція ще з'ясовує.

Жінка на Буковині сприяла тому, щоб військовозобов'язані уникали мобілізації / Фото Нацполіції

Нагадаємо, раніше СБУ та Нацполіція викрили одразу 9 схем ухилення від мобілізації у семи областях України. Військовозобов'язаним за гроші оформлювали фальшиві медичні документи й інвалідність, незаконні відстрочки, фіктивне працевлаштування та навчання, а також допомагали незаконно виїхати за кордон. В одній зі схем навіть вносили неправдиві дані до електронних медичних систем і реєстрів.

Судові справи показують, що українці нерідко намагалися "відкупитися" від мобілізації, пропонуючи хабарі поліцейським, медикам, працівникам ТЦК та посередникам — від кількох тисяч гривень до 5 тисяч доларів і більше. Суди визнавали винними не лише для посадовців, які брали гроші, а й для самих громадян, які пропонували хабарі.