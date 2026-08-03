Схеми для "ухилянтів" діяли в 7 областях

Правоохоронці затримали 10 організаторів схем, які допомагали військовозобов'язаним уникати призову. Люди платили за такі послуги приблизно 21 тисячу доларів. Про це пише Служба безпеки України.

Загалом 9 оборудок діяли на території Полтавської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Черкаської, Вінницької та Львівської областей. Користуючись зв'язками та службовим положенням військовозобов'язані отримували необхідні підроблені документи.

На Полтавщині незаконні дії вчинив адвокат Ради адвокатів Полтавської області, разом з яким працювала його знайома сімейна лікарка. Від них військовозобов'язані отримували підроблені медичні висновки, в яких вказувалися важкі діагнози.

А в одній з лікарень області працювали лікар-невропатолог та завідувач одного з відділень. За гроші вони продавали "клієнтам" довідки, аби отримати групи інвалідності.

Також фігуранти несанкціоновано втручалися до електронної системи охорони здоров’я та вносили туди недостовірні відомості про результати медоглядів, які фактично не здійснювалися,

– повідомили правоохоронці.

У Дніпрі також незаконною схемою ухилення від мобілізації керував адвокат. Від нього військовозобов'язані отримували довідки про присвоєння ІІІ групи інвалідності. Він мав зв'язки у військово-лікарській комісії, де й отримував підробки. Юрист також вносив необхідні фейкові дані до електронних реєстрів, тому відстрочка його клієнтів автоматично щоразу поновлювалася в Резерві+.

Ще один ділок за допомогою родичів робив військовозобов'язаним документи про непридатність до служби, які навіть дозволяли "списатися" з військового обліку.

Чергова схема діяла на Донеччині. Зловмисник переправляв військовозобов'язаних через кордон до Європи. Чоловік на власному авто перевозив "клієнтів" на Захід України. А спільники далі супроводжували громадян і підказували, як вони можуть втекти з України через ліс.

Лікар-кардіолог з Бердичева, що в Житомирській області, брав гроші, аби оформити військовозобов'язаних на стаціонарне лікування. Таким чином вони могли нібито законно не йти до ТЦК після отримання повістки. Лікар вносив неправдиві дані до медичної електронної системи.

На Черкащині правоохоронцям трапився сапер аварійно-рятувального загону спецпризначення ДСНС, який брав гроші, щоб фіктивно оформити "ухилянтів" на роботу в органах цивільного захисту. Він обіцяв домовитися з кадровим підрозділом, щоб фіктивно оформити громадян і надалі забронювати їх від мобілізації.

На Вінниччині уникати мобілізації допомагав клірик однієї з релігійних громад УПЦ. У клієнтів він просив 14 тисяч доларів і використовував свої зв'язки в центрі комплектування. Він заявляв, що може допомогти з незаконним ухиленням від призову.

На Львівщині чоловік пропонував військовозобов'язаним вступити до місцевого коледжу, щоб мати відстрочку. При цьому, він сприяв у зарахуванні та оформленні документів до ТЦК.

Викрито кілька схем, які дозволяли чоловікам уникнути мобілізації / Фото СБУ

Зловмисники можуть отримати до 9 років ув'язнення

СБУ та Нацполіція провела в ділків обшуки в місцях проживання й роботи й вилучили мобільні телефони, документи, банківські картки й навіть чорнові записи із доказами їх незаконної діяльності. Фігурантів підозрюють у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, незаконному переправленні осіб через державний кордон України, одержанні неправомірної вигоди, підробці документів, втручанні в електронні системи й зловживання впливом.

Усім підозрюваним загрожує позбавлення волі строком щонайменше на 9 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що на Миколаївщині за подібний злочин – продаж фальшивих документів – затримали іноземця. Він підшукував "клієнтів" і пропонував їм підроблені документи, які дозволяли незаконно уникати мобілізації та безперешкодно виїжджати за кордон.

За гроші чоловікам обіцяли оформити документи про набуття громадянства іншої держави, які нібито звільняли їх від обов'язків військового обліку в Україні.