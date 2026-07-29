Українці купували фальшиве громадянство

Нова схема продажу фальшивих документів допомагала українцям уникати перевірок службовцями ТЦК. Завдяки ділкам чоловіки отримували іноземні документи. Про це розповіли в Національній поліції.

Зловмисники змогли налагодити цілий механізм виготовлення фальшивих документів – паспортів однієї з країн Південного Кавказу. Українці купували їх, аби видавати себе за іноземців.

Підробки збувалися швидко, а послуга мала популярність. Намагаючись уникнути призову, "покупці" вживалися в ролі й під час зустрічі з представниками центрів комплектування видавали себе за громадян іншої держави.

Ба більше, ділки продавали не лише паспорти, але й одразу ж водійське посвідчення. Таким чином схема діяла більш переконливо. Фальшиві документи продавалися в інтернеті, а надсилалися замовникам поштою. Кожного разу злочинці вигадували нові імена.

Ділки на Миколаївщині виготовляли фальшиві документи / Фото Нацполіції

Вартість підробки стартувала від 500 доларів. Головним у цій схемі був житель Миколаєва, який є громадянином іншої країни. За виготовлення та пошук охочих відповідали двоє інших людей.

Правоохоронці повідомили ділкам про підозру. За підробку та збут документів вони можуть потрапити до в'язниці щонайменше на 8 років.

Подібну схему зупиняють уже не вперше

Нагадаємо, у червні Бюро економічної безпеки разом із СБУ викрило масштабну транскордонну мережу, яка виготовляла та продавала підроблені українські документи. Зловмисники пропонували клієнтам паспорти, посвідчення водія, дипломи, свідоцтва та навіть документи на право власності. Такі підробки використовували для незаконної легалізації іноземців в Україні та за кордоном, а також для приховування справжньої особи.

Про підозру повідомили 15 фігурантам, шістьох затримали, ще кілька осіб переховуються від слідства. У коментарі 24 Каналу адвокат Роман Коган пояснив, що відповідальність залежить від того, як саме використовувалися підробки. Якщо вони лише імітували справжні документи, йдеться про підроблення документів. Якщо ж за їх допомогою незаконно вносили дані до державних реєстрів або переправляли людей через кордон, покарання може бути значно суворішим – до 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна.