Украинцы приобретали поддельное гражданство

Новая схема продажи поддельных документов помогала украинцам избегать проверок со стороны сотрудников ТЦК. Благодаря дельцам мужчины получали иностранные документы. Об этом сообщили в Национальной полиции.

Злоумышленники смогли наладить целый механизм изготовления поддельных документов – паспортов одной из стран Южного Кавказа. Украинцы покупали их, чтобы выдавать себя за иностранцев.

Подделки расходились быстро, а услуга пользовалась популярностью. Пытаясь избежать призыва, "покупатели" вживались в роль и во время встречи с представителями центров комплектования выдавали себя за граждан другого государства.

Более того, мошенники продавали не только паспорта, но и сразу же водительские права. Таким образом схема действовала более убедительно. Поддельные документы продавались в интернете, а отправлялись заказчикам по почте. Каждый раз преступники придумывали новые имена.

Мошенники в Николаевской области изготавливали поддельные документы / Фото Нацполиции

Стоимость подделки начиналась от 500 долларов. Главным в этой схеме был житель Николаева, являющийся гражданином другой страны. За изготовление и поиск желающих отвечали двое других человек.

Правоохранители сообщили дельцам о подозрении. За подделку и сбыт документов им грозит тюремный срок не менее 8 лет.

Подобную схему пресекают уже не впервые

Напомним, в июне Бюро экономической безопасности совместно с СБУ раскрыло масштабную трансграничную сеть, которая изготавливала и продавала поддельные украинские документы. Злоумышленники предлагали клиентам паспорта, водительские удостоверения, дипломы, свидетельства и даже документы на право собственности. Такие подделки использовались для незаконной легализации иностранцев в Украине и за рубежом, а также для сокрытия истинной личности.

О подозрении сообщили 15 фигурантам, шестерых задержали, еще несколько человек скрываются от следствия. В комментарии 24 Канала адвокат Роман Коган пояснил, что ответственность зависит от того, как именно использовались подделки. Если они лишь имитировали подлинные документы, речь идет о подделке документов. Если же с их помощью незаконно вносили данные в государственные реестры или переправляли людей через границу, наказание может быть значительно более суровым – до 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества.