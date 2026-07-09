Информация об иске не действительна: в ГБР заявили, что не препятствуют свободе слова

В Государственном бюро расследований сообщили, что ни один из представителей ведомства не препятствовал публикации расследования, касающегося недвижимости брата директора и харьковского бизнесмена Александра Сухачева. ГБР также направило письмо журналистке, написавшей статью.

ГБР не препятствовало публикации расследования о недвижимости брата Сухачева

После того, как Государственное бюро расследований обвинили в препятствовании журналистской деятельности, в ведомстве опровергли информацию о том, что не ответили на запрос журналистки Алины Стрижак относительно расследования. Об этом ГБР сообщило в комментарии "Украинским новостям".

Как ответили представители ведомства, "Следство.Инфо" получило комментарий относительно 143 объектов недвижимости брата директора ГБР Алексея Сухачева и любой причастности самого бюро к владению ими. То есть никто не блокировал расследование и его публикацию в сети, как об этом сообщалось ранее.

Кроме того, в ГБР отметили, что никто из представителей ведомства, ни его директор, ни члены семьи не подавали иск или заявление в суд.

Попутно сообщаем, что на сайте общественной организации "Центр противодействия коррупции" размещена информация, не соответствующая действительности, в частности, безосновательным является утверждение: "ни одного ответа на запрос ни от Алексея Сухачева, ни от "Паркового-2" ЦПК не получили",

– сообщили в ответ на запрос.

По словам чиновников, журналистка Алина Стрижак получила исчерпывающий ответ еще 7 июля.

Там ответили, что заинтересованы в освещении любых вопросов, возникающих у журналистов, но не располагают информацией о владении недвижимостью Александром Сухачевым и ее стоимости.



Ответ ГБР на вопрос "Следствие.Инфо" / Скриншот

Напомним, 7 июля от Центра противодействия коррупции стало известно, что Печерский суд фактически запретил журналистам не только публиковать расследования, но и собирать информацию о фигурантах. В Центре противодействия коррупции назвали такое решение опасным прецедентом для свободы слова.

Представители Центра подозревали, что государство таким образом опробовывало механизм, позволяющий блокировать журналистские антикоррупционные расследования еще до их публикации. А это, в свою очередь, противоречит Конституции Украины, Европейской конвенции о правах человека и евроинтеграционным обязательствам Украины по защите свободы слова.