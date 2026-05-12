Хотел забрать "свои" деньги: мужчина пытался отсудить у бывшей женщины почти 400 000 гривен

Муж во время развода хотел взыскать с бывшей жены деньги через распределение своей заработной платы. Он считал это объектом общей совместной собственности. Все потому, что несколько лет семью фактически содержал именно мужчина.

Как во время развода мужчина требовал у женщины вернуть часть расходов?

Суд не видел в иске мужчины оснований, чтобы кроме раздела общего имущества взыскать с бывшей жены 392 712 гривен 69 копеек. Истец, который является военным предоставлял объяснения, что оставил в распоряжение жене свою банковскую карточку, куда поступала зарплата. Хотя это не стало основанием для положительного решения суда. Об этом говорится в материалах дела №512/1041/25.

Суд требовал доказательств, что деньги стоит взыскать с женщины из-за того, что расходы на различные нужды она делала за счет зарплаты мужа. Пара находилась в зарегистрированном браке с апреля 2022 года. Развод происходил через суд в октябре 2025 года. Все это время женщина имела доступ к банковской карте мужа, а сама не имела официального дохода. Поэтому фактически все обеспечение семьи было на муже.

Как заявил истец, за три года женщина потратила 1 миллион 871 217 гривен 56 копеек из его заработной платы. Эта сумма на 392 712 гривен 69 копеек превышает ее долю общего совместного имущества.

Поэтому в суде военный требовал разделить между ними и эти расходы и взыскать часть с бывшей жены.

Савранский районный суд Одесской области развел супругов. от 14 октября 2025 года. Но женщина пыталась доказать, что все потраченные средства все еще считаются общей совместной собственностью супругов, как это прописано в статье 61 Семейного кодекса Украины. Эта норма определяет, что даже если один из супругов получает заработную плату, пенсию, стипендию или другие доходы, то эти деньги считаются объектом права общей совместной собственности.

Кроме того, удалось обратить внимание суда на то, что средства якобы тратились не в интересах семьи. Ответчица заявила, что доказательств у бывшего мужа об этом нет. Более того, он даже не выражал несогласия относительно этих расходов.

В чем была главная опасность для клиентки? Оппонент рассчитывал на то, что никто не будет разбираться в тысячах мелких транзакций за 36 месяцев. Без профессионального анализа суд мог воспринять эти расходы как "личные прихоти", подлежащие компенсации,

– отметил защитник женщины Андрей Соколенко.

Адвокат смог сделать полный анализ расходов и доказать, что это были бытовые расходы, которые нельзя требовать обратно. По расходам денег за три года провели полный аудит и выяснилось, что все расходы женщина осуществляла для нужд семьи. Поэтому для решения таких дел еще в браке стоит хранить банковские выписки, чеки, отчеты о расходах и другие доказательства.

Кроме того, адвокат заметил, что "отозвать" согласие задним числом оппонент не может.

Каким было решение суда?

Доступ к банковской карте ответчице был предоставлен добровольно для обеспечения потребностей семьи. Другого бывший муж не доказал. Сам объект раздела – то есть средства – тоже были потрачены в течение трех лет брака.

В своем решении суд руководствовался практикой Верховного Суда, который решил: средства, переданные одним из супругов другому во время брака, шли на содержание семьи, если не было доказательств о нецелевом использовании. Бывшая жена во время брака все средства использовала на бытовые нужды и обеспечение.

А потому и были отсутствовали основания для взыскания с ответчицы денег. Суд полностью отказал в иске мужа. Фактически был сделан вывод, что деньги, которые один из супругов добровольно передавал другому во время брака для ведения быта, нельзя автоматически считать "долгом" после развода.

В то же время если бы суд увидел доказательства личных расходов не на семью, переводов третьим лицам, сокрытие денег, покупки имущества без ведома другого супруга, расходы денег на азартные игры или большие кредиты, то женщина должна была бы уплатить установленную сумму.

Нужно ли возвращать подарки после развода?

По украинскому законодательству, полученные подарки становятся личной собственностью получателя. Если пара разводится, то требование от одного из супругов о возврате подарков является незаконным требованием.

Особенно требование о том, чтобы отдать подаренное имущество является безосновательным в случае гражданского брака. Хотя в таком случае и так нет обязательств о разделе имущества.