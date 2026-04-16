Цифровизация исполнительного производства и реестр должников: адвокат объяснила важные детали

Если человек есть в реестре должников, то в отношении него было открыто исполнительное производство из-за неуплаты. Законопроектом №14005 процесс сделали автоматизированным и прозрачным. Но все равно возникает еще много вопросов относительно того, как перепроверить себя в реестре и будет ли закон вообще иметь какие-то положительные изменения для граждан.

Как проверить себя в реестре должников?

В рамках производства исполнитель имеет право накладывать арест на счета или, если отсутствуют деньги – на имущество. Ранее были слухи о том, что украинцев смогут вносить в реестр даже без судебного решения. Но сейчас уже известно, что это не так. Если вы есть среди должников, то это означает, что исполнительное производство уже открыто на основании чего-то. Об этом и не только 24 Канал говорил с адвокатом, арбитражным управляющим и основательницей Адвокатского агентства Ксенией Медведевой.

Смотрите также Долги оплачены, а данные до сих пор в Реестре: почему так происходит и что надо делать

По словам эксперта, данные о человеке можно проверить в Едином реестре должников, введя его фамилию, имя, отчество и дату рождения. Там же можно увидеть данные о взыскателе. Однако узнать основание, согласно которому человека признали должником, через реестр не получится.

Следующий источник – это сайт Судебной власти. На нем так же по фамилии, имени и отчества можно отследить, слушались ли какие-то дела в отношении человека и были ли соответствующие судебные решения о взыскании задолженности.

Ксения Медведева Адвокат, арбитражная управляющая и основательница Адвокатского агентства Когда это решение вступает в законную силу и на основании этого суд выносит исполнительный лист, взыскатель обращается к частному или государственному исполнителю, и открывается исполнительное производство. Может быть такое, что человек видит свои данные в автоматизированной системе исполнительных производств, видит в реестре должников, а на Судебной власти дело не слушалось. Тогда основанием для открытия исполнительного производства может быть исполнительная надпись нотариуса. Это такой документ, который обычно (раньше это было довольно популярно), накладывается на кредитный договор. И этот документ уже сам по себе является исполнительным производством, то есть не нужно дополнительно обращаться в суд.

Сейчас такие исполнительные надписи суд, вероятно, отменит. Но обращение взыскателя в суд, его решение и исполнительный лист остаются главной возможностью признать человека должником.

Какие последствия неуплаты долгов?

Ксения Медведева отметила, что быть в реестре должников и не платить задолженность – это риск и возможность взыскания дополнительных расходов. Так человек всегда находится в страхе, что в любой момент физическое или юридическое лицо, которое является кредитором, может обратиться в суд и начать в судебном порядке процесс взыскания этой задолженности.

Заметим! Кроме задолженности взыскатель-кредитор может взыскать штрафные санкции, инфляционные, 3% годовых, расходы на адвокатскую помощь и тому подобное.

Длительное непогашение задолженности приводит к тому, что на имущество или средства должника накладывается арест, чтобы погасить задолженность. Действия против человека могут совершить с помощью банковских учреждений или продажи арестованного имущества. В общем последствия могут быть плохие, если должник ничего не будет делать.

Особенно, если человек не трудоустроен официально. Исполнитель мог бы направить постановление о взыскании 20% ежемесячно заработной платы. Это уже легче пережить. А когда исполнитель видит, что человек не трудоустроен, должник на контакт не идет, то, конечно, он это арестовывает и пытается как-то погасить задолженность,

– говорит адвокат.

По словам Ксении Медведевой, есть люди, которые живут с долгами все время. Однако они не имеют права оформить на себя какое-либо имущество.

Другие же пытаются как-то решить вопрос и, например, начинают процедуру банкротства и тогда на выгодных условиях делают выгодный план реструктуризации.

Иногда люди хотят "погасить" только "тело кредита" и не возвращать проценты. Но, говорит специалист, должник ранее подписал с банковским или финансовым учреждением кредитный договор, где четко указаны условия, в том числе и по процентам. И здесь даже юрист ничего не сможет придумать. А в то же время некоторые мошенники все равно предлагают свои услуги, чтобы "закрыть кредит".

"Я начинаю объяснять, что если вы подписали кредитный договор, вы согласились на эти условия, то есть нет другого варианта. Возможно будет такое, что банк или какое-то финансовое учреждение, например, те же микрокредитные организации идут на встречу и говорят, что простят 50% начисленных процентов или 40% ... Однако это условие должно исходить именно добровольно от МФО", – объяснила Ксения Медведева.

По ее словам, списание задолженности нужно проводить только официальным способом – через суд.

Важно! Если кредитор согласился списать часть задолженности, то эксперт советует обязательно требовать гарантийное письмо, котором отмечается, что организация это действительно утверждает. Надо, чтобы это письмо подписало уполномоченное лицо и вы были уверены, что подписант является директором или председателем правления организации.

Какие положительные изменения предлагает Закон №14005?

Ксения Медведева рассказала, что принятый депутатами закон предусматривает предел, которая касается мелких долгов.

Если сумма взыскания не превышает 50 минимальных заработных плат, по состоянию на сейчас это где-то около 400 000 гривен, то исполнитель не имеет права забирать единственное жилье должника и участок под ним. Исключение – это взыскание алиментов, убытков за уголовные преступления или, если это жилье является предметом ипотеки,

– отметила адвокат.

Законодательно временно запретили взыскивать единственное жилье военнослужащих ВСУ, Национальной гвардии, СБУ и других формирований на период действия военного положения и в течение одного года после его завершения.

Также приостановлено взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги на территории оккупации или зоны боевых действий. Эксперт отметила, что сведения о лицах с долгами, которые попали в такие жизненные обстоятельства, временно исключаются из реестра должников.

Исполнители имеют три месяца со дня опубликования закона, чтобы вынести соответствующие постановления. Однако окончательно долги с таких граждан не списываются, поэтому окончание боевых действий или военного положения производство будет восстановлено и человек снова появится в реестре.

Что предшествовало?