Из-за ударов России приостановили оформление паспортов: когда возобновят услугу

В Украине временно приостановили оформление новых загранпаспортов и ID-карт из-за масштабных повреждений телекоммуникационной инфраструктуры. Выдача уже готовых документов продолжается в штатном режиме, а электронные очереди переносятся на другие даты.

Услуги Государственной миграционной службы временно не предоставляются

Масштаб недавней российской атаки на сети значителен. Всего за пять дней были повреждены или выведены из строя как минимум четыре больших киевских дата-центра, которые обслуживали более десяти провайдеров. Пострадало оборудование, обеспечивающее ГМС доступ к реестрам. Для украинцев эта ситуация означает временные неудобства с документами, но не является поводом для беспокойства. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

Доступ к информационно-телекоммуникационным системам Государственной миграционной службы временно ограничен из-за повреждения оборудования оператора связи. Официально заявлено, что с 28 по 30 сентября 2026 года включительно услуги по оформлению паспортных документов не будут предоставляться, а работа веб-сайта ведомства приостановлена на время восстановительных работ.

В Государственной миграционной службе Украины просят принять во внимание указанную информацию и извиняются за временные неудобства,

– говорится в сообщении.

Россия целенаправленно действует против украинской цифровой инфраструктуры. Начиная с 23 сентября, российские войска массированно проводят атаки на ключевые центры обработки данных в Киеве с помощью беспилотников и ракет. Именно физическое разрушение серверных мощностей и узлов связи привело к тому, что специалисты потеряли доступ к реестрам, необходимым для верификации заявителей и внесения новых данных.

Отметим, что на несколько дней приостановлено лишь оформление новых паспортов, потому что невозможно внести данные в систему. Зато выдача уже готовых документов в отделениях ГП "Документ" осуществляется в обычном режиме. Если у гражданина была запись в электронную очередь на эти дни, то специалисты паспортных служб связываются с гражданами для переноса визита на другое удобное время.

Напомним, сбои в работе реестров также повлияли на приложение "Дия", где временно могут не отображаться цифровые копии паспортов или водительских удостоверений. В таких случаях разработчики советуют использовать временный цифровой "еДокумент", который остается доступным и имеет официальную юридическую силу для подтверждения личности. Или же самым надежным решением будет носить с собой физические документы.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что в Украине планируется усилить защиту дата-центров и других критически важных объектов связи. Такое решение было принято на заседании Ставки 25 сентября. Оно может гарантировать и бесперебойную работу инфраструктуры. За реализацию этих решений на всех уровнях, по словам президента, будут персонально отвечать члены правительства и руководители спецслужб.