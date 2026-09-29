Услуги Государственной миграционной службы временно не предоставляются

Масштаб недавней российской атаки на сети значителен. Всего за пять дней были повреждены или выведены из строя как минимум четыре больших киевских дата-центра, которые обслуживали более десяти провайдеров. Пострадало оборудование, обеспечивающее ГМС доступ к реестрам. Для украинцев эта ситуация означает временные неудобства с документами, но не является поводом для беспокойства. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

Доступ к информационно-телекоммуникационным системам Государственной миграционной службы временно ограничен из-за повреждения оборудования оператора связи. Официально заявлено, что с 28 по 30 сентября 2026 года включительно услуги по оформлению паспортных документов не будут предоставляться, а работа веб-сайта ведомства приостановлена на время восстановительных работ.

В Государственной миграционной службе Украины просят принять во внимание указанную информацию и извиняются за временные неудобства,

– говорится в сообщении.

Россия целенаправленно действует против украинской цифровой инфраструктуры. Начиная с 23 сентября, российские войска массированно проводят атаки на ключевые центры обработки данных в Киеве с помощью беспилотников и ракет. Именно физическое разрушение серверных мощностей и узлов связи привело к тому, что специалисты потеряли доступ к реестрам, необходимым для верификации заявителей и внесения новых данных.

Отметим, что на несколько дней приостановлено лишь оформление новых паспортов, потому что невозможно внести данные в систему. Зато выдача уже готовых документов в отделениях ГП "Документ" осуществляется в обычном режиме. Если у гражданина была запись в электронную очередь на эти дни, то специалисты паспортных служб связываются с гражданами для переноса визита на другое удобное время.

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Напомним, сбои в работе реестров также повлияли на приложение "Дия", где временно могут не отображаться цифровые копии паспортов или водительских удостоверений. В таких случаях разработчики советуют использовать временный цифровой "еДокумент", который остается доступным и имеет официальную юридическую силу для подтверждения личности. Или же самым надежным решением будет носить с собой физические документы.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что в Украине планируется усилить защиту дата-центров и других критически важных объектов связи. Такое решение было принято на заседании Ставки 25 сентября. Оно может гарантировать и бесперебойную работу инфраструктуры. За реализацию этих решений на всех уровнях, по словам президента, будут персонально отвечать члены правительства и руководители спецслужб.