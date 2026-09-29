Послуги Державної міграційної служби тимчасово не надаються

Масштаб нещодавньої російської атаки по мережах є значним. Лише за п'ять днів було пошкоджено або виведено з ладу щонайменше чотири великі київські дата-центри, які обслуговували понад десять провайдерів. Постраждало обладнання, яке дає ДМС доступ до реєстрів. Для українців ця ситуація означає тимчасові незручності з документами, але не є приводом для тривоги. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Доступ до інформаційно-телекомунікаційних систем Державної міграційної служби тимчасово обмежено через технічну несправність обладнання оператора зв'язку. Офіційно заявлено, що з 28 до 30 вересня 2026 року включно послуги з оформлення паспортних документів не надаватимуться, а роботу вебсайту відомства призупинено на час відновлювальних робіт.

В Державній міграційній службі України просять врахувати зазначену інформацію та перепрошують за тимчасові незручності,

– йдеться в повідомленні.

Росія цілеспрямовано діє проти української цифрової інфраструктури. Починаючи з 23 вересня, російські війська масовано атакують ключові центри обробки даних у Києві за допомогою безпілотників та ракет. Саме фізичне руйнування серверних потужностей та вузлів зв'язку призвело до того, що фахівці втратили доступ до реєстрів, необхідних для верифікації заявників та внесення нових даних.

Зазначимо, що на кілька днів призупинено лише оформлення нових паспортів, оскільки неможливо внести дані в систему. Натомість видача вже готових документів у відділеннях ДП "Документ" здійснюється у звичному режимі. Якщо громадянин мав запис в електронну чергу на ці дні, то фахівці паспортних сервісів зв'язуються з громадянами для перенесення візиту на інший зручний час.

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Нагадаємо, збої в роботі реєстрів також вплинули на застосунок Дія, де тимчасово можуть не відображатися цифрові копії паспортів чи посвідчення водія. У таких випадках розробники радять використовувати тимчасовий цифровий "єДокумент", який залишається доступним і має офіційну юридичну силу для підтвердження особи. Або ж найнадійнішим рішенням буде носити при собі фізичні документи.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що в Україні планується посилити захист дата-центрів та інших критично важливих об'єктів зв'язку. Таке рішення ухвалили на засіданні Ставки 25 вересня. Таке рішення може гарантувати й безперервну роботу інфраструктури. За реалізацію цих рішень на всіх рівнях, за словами президента, персонально відповідатимуть урядовці та керівники спецслужб.