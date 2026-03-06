Вред для окружающих: как могут наказать за курение в общественных местах

Украинцам напоминают, что в некоторых публичных местах курить запрещено. Это не только вредит здоровью населения, но и самому курильщику, которого обяжут заплатить штраф.

Сколько штрафа предусмотрено за курение в общественных местах?

В Украине определены места, где чаще всего бывает скопление людей. Именно там курение строго запрещено. Об этом пишет патрульная полиция Харьковской области.

Закон Украины "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения" предусматривает наказание за курение:

в лифтах и таксофонах;

на железнодорожных вокзалах, станциях автобусов и остановках общественного транспорта в городе;

в учреждениях здравоохранения, образования и спорта;

в кафе и ресторанах (если нет специально созданных мест) и учреждениях культуры;

в государственных учреждениях и организациях;

в помещениях гостиниц и общежитий;

на детских площадках и во дворах, где есть большое скопление людей;

в подземных переходах;

в общественном транспорте.

Ответственность за курение табачных изделий и электронных сигарет в публичных местах – административная. Согласно статье 175-1 КУоАП, за соответствующее нарушение полицейские могут выдать предупреждение или штраф от 51 до 170 гривен. При повторном нарушении в течение года сумма штрафа возрастает до 170 – 340 гривен.