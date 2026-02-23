Можно ли пилить на дрова деревья, растущие в собственном дворе?

Если земельный участок находится в частной собственности, где построен дом или хозяйственные постройки, то решение об удалении дерева принимает сам владелец, сообщает 24 Канал со ссылкой на Бердичевский городской совет.

Читайте также Легко зажигаются и быстро горят: какие дрова выбрать для разжигания

Кроме того, владелец также не должен обращаться к любым органам за разрешением по срубке деревьев на территории, даже если участок не приватизирован. Зато за умышленное уничтожение или повреждение деревьев и кустарников в пределах населенных пунктов предусматривается ответственность.

Готові масштабувати агробізнес? Open Agri Club надає фінансування підприємствам до 1500 Га на вигідних умовах для розвитку підприємств. А разом з коштами ви також отримуєте стратегічне планування, аналіз ґрунтів, сучасні агротехнології та підтримку надійного партнера.

Штраф за это может составлять в размере от 510 до 1 700 гривен с конфискацией насаждений для граждан, а для должностных лиц – от 2 550 до 5 100 гривен с конфискацией.

Обратите внимание! Если ущерб превышает необлагаемый минимум доходов в 20 раз, даже если было срублено деревьев на сумму ущерба от 340 гривен, то штраф составит более 8 тысяч гривен. Кроме административных санкций, нарушители могут быть привлечены и к уголовной ответственности.

А если вред был осуществлен на территориях природно-заповедного фонда или в других особо охраняемых лесах, то штраф от 17 до 34 тысяч гривен или лишением свободы сроком до 3 лет. трех лет.

Как действуют правила на территории многоквартирного дома?

Если ситуация касается двора, где есть многоквартирный дом, то такая придомовая территория не является частной собственностью одного человека. Она принадлежит всей общине, пишут в землеустроительной компании "Земельный фонд Украины".

Однако по условиям Правил благоустройства община соглашается, что каждый свободно и безвозмездно может пользоваться этой территорией. Впрочем каждая община разрабатывает их для себя индивидуально.

Как заготавливать деревья из собственного двора?