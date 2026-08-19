Для военнообязанных – особые правила: еще одна страна продлила защиту украинцам

Правительство Швейцарии продлило статус временной защиты S для украинских беженцев еще на один год. В то же время власти ввели строгие ограничения на предоставление убежища.

Изменение правил предоставления убежища в Швейцарии

Наряду с продлением срока действия статуса защиты до марта 2028 года страна оставляет в силе и меры финансовой поддержки украинцев. Для обеспечения потребностей беженцев швейцарское правительство выделяет фиксированную сумму – 3000 швейцарских франков на одного человека ежегодно. Об этом говорится в пресс-релизе правительства Швейцарии.

Принятое решение основано на оценке ситуации с безопасностью в Украине. Партнеры не видят, что ситуация может стабилизироваться в ближайшее время или в долгосрочной перспективе. Власти традиционно скоординировали свои действия с Европейским союзом, который принял аналогичное решение о продлении защиты еще в конце июня.

В то же время швейцарские власти вводят четкие ограничения на предоставление убежища. В дальнейшем статус S (временная защита) будет предоставляться только тем гражданам, которые выполняют свои военные обязательства в Украине. Для тех, кто не соблюдает эти требования, будут действовать строгие ограничения. То есть государство будет требовать доказательства того, что человек не является военнообязанным и законно выехал из Украины.

Получение разрешений категории B и новые требования

Существенные изменения ждут украинцев в Швейцарии с марта 2027 года. По истечении пяти лет проживания в стране лица со статусом S получат право на вид на жительство категории B. Это позволит существенно расширить их права и упростить процедуры интеграции в местное общество.

Параллельно швейцарские кантоны получают больше самостоятельности в вопросе финансовой помощи. В частности, правительство кантона Цюрих передало на рассмотрение Рады законопроект, который должен изменить порядок начисления социальных выплат украинцам, имеющим временную защиту.

Местные власти стремятся приравнять обладателей статуса S к временно принятым лицам. Это уменьшит размер стандартной социальной помощи и должно стимулировать беженцев к трудоустройству.

Основная информация о временной защите в Европе

Напомним, ранее эксперты отмечали, что по истечении срока действия статуса люди смогут легализоваться на других основаниях, например, благодаря работе, учебе, семейным обстоятельствам или получить вид на жительство. По словам адвоката, депортация возможна прежде всего в том случае, если человек исчерпал все законные варианты пребывания, нарушил миграционные правила или совершил серьезное правонарушение.

В то же время, как рассказал в комментарии 24 Каналу глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник, украинцы и сами уже начали отказываться от временной защиты, поскольку в некоторых странах можно получить более длительный статус пребывания. Например, в Польше украинцам предлагают перейти с временной защиты на трехлетнюю карту CUKR. При этом окончательные правила после завершения срока действия временной защиты будут определять сами страны ЕС.