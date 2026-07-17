Что делать людям, когда прекратится временная защита

Европейское законодательство предлагает украинцам легализоваться и не утратить возможность пребывания в этих странах. На данный момент речь не идет об обязательной депортации людей после окончания срока защиты. Выдворить из страны могут только в том случае, если иностранец исчерпал все законные варианты для пребывания. Об этом в эфире "Ранок.LIVE" рассказал адвокат Сергей Старенький.

Украинцы могут находиться в странах Европы не только на условиях временной защиты. Возможность дальнейшей легализации сохраняется. Эксперт отмечает, что сообщения о возможном сворачивании программы временной защиты – это не приговор для украинцев, ведь право жить и работать в ЕС сохранится.

Политические заявления о том, что украинцев лишат возможности проживать в Евросоюзе, – это популистские заявления некоторых политиков. На самом деле в ЕС граждане, уже проживающие по статусу временной защиты, смогут продлить его действие в соответствии с установленными процедурами.

Если какая-либо страна Европы откажется от защиты украинцев, это не означает автоматическую депортацию. Адвокат напомнил о законных альтернативах, позволяющих и в дальнейшем оставаться в ЕС. Например, по обычному безвизовому режиму украинец может 90 дней находиться в статусе туриста.

Эксперт предлагает и другой вариант – можно сразу же заняться оформлением вида на жительство, например, на основании работы.

Отмена или непродление временной защиты в какой-либо стране не влечет за собой немедленную принудительную депортацию в Украину. То есть, условно говоря, в Польше истек срок временной защиты, его не продлили. Данное лицо может переехать в другую страну Евросоюза или за его пределы и там, соответственно, легализовать свое пребывание. А если человек не получил эту защиту, оказался там условно на территории той или иной европейской страны, когда защита уже отменена, он может получить соответствующее разрешение на пребывание,

– рассказал Старенький.

Также Старенький напомнил о возможности подачи заявления на политическое убежище. Такое право имеют граждане разных государств, в том числе и Украины. Однако для этого необходимо предоставить доказательства того, что человеку лично угрожает опасность в родной стране.

Когда действительно могут депортировать из ЕС

Сергей Старенький отметил, что депортация грозит только тем украинцам, которые игнорируют законы страны пребывания, нарушают сроки разрешенного проживания. Речь идет о случаях, когда, например, в Польше у человека истек срок действия "карты пребывания", а на новую она не подала заявление, да и возможности оформить временную защиту у нее нет. Тогда она становится нелегалом.

То есть если срок истечет, а иностранец не предпримет никаких действий для оформления другого статуса, то он будет вынужден покинуть страну.

Адвокат рассказал, грозит ли украинцам депортация из ЕС: видео

Также под депортацию могут попасть люди, совершившие серьезные правонарушения на территории того или иного государства. В некоторых случаях, помимо депортации, иностранцу на некоторое время запрещают и въезд в ЕС.

Возможно ли продление временной защиты в ЕС

Ранее стало известно, что страны ЕС договорились продлить временную защиту для украинцев до 4 марта 2028 года. В Евросоюзе пояснили, почему это должно обеспечить украинцам определенность и стабильность, пока продолжается война.

В то же время изменятся правила для новых заявителей. Временная защита будет предоставляться только тем украинцам, у которых нет военных обязательств. Для получения статуса потребуется подтвердить законный выезд из Украины и предоставить документ об освобождении от военной службы или о ее прохождении.

К украинцам, уже получившим временную защиту в ЕС, эти ограничения применяться не будут. Окончательное решение Совет ЕС должен официально утвердить в ближайшие недели.