В ЕС заявили, что продление защиты – это то, что нужно для обеспечения "ясности и предсказуемости" для всех людей, спасающихся от войны, сообщает Совет ЕС. В то же время в условия временной защиты все же вносится одно важное изменение.

Как для украинцев будет продлена временная защита?

В Евросоюзе заявили, что признают не только необходимость защитить беженцев, но и потребность Украины защищаться от России – поэтому страны ЕС договорились, что будут предоставлять защиту только тем людям, которые не имеют военных обязательств в Украине.

Сигнал ясен: мы продолжаем поддерживать Украину. И в рамках нашей поддержки мы также хотим убедиться, что Украина может защитить себя. Именно поэтому наша временная схема защиты учитывает законные потребности Украины,

– заявил министр юстиции, внутренних дел и миграции Ирландии Джим О'Каллаган.

Ограничение в отношении мужчин призывного возраста в дальнейшем будет применяться только к новым заявителям на временную защиту. В то же время оно не касается людей, которые уже получили ее в Европе.

На практике для получения временной защиты украинцам сначала нужно будет доказать, что они покинули страну легально – например, предъявить паспорт со штампом на выезд. Также понадобится документ, подтверждающий освобождение от воинских обязанностей или их выполнение.

Несмотря на то, что страны ЕС уже договорились о продлении временной защиты, Совет должен еще официально принять соответствующее решение. Это произойдет в ближайшие недели, и тогда оно будет опубликовано в Официальном журнале ЕС.