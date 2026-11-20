Случайно задеть бутылку на полке, разбить посуду или повредить другой товар в магазине может любой покупатель. Однако требование администрации немедленно оплатить испорченную вещь не всегда законно, ведь ответственность зависит от обстоятельств инцидента и того, по чьей вине он произошел.

Кто должен платить за разбитый товар в магазине

В Украине ответственность за поврежденный товар в магазине зависит от обстоятельств, при которых это произошло. Согласно статье 323 Гражданского кодекса Украины, риск случайного уничтожения или повреждения имущества несет его владелец, если иное не предусмотрено законом или договором.

То есть если покупатель случайно задел бутылку, стоявшую на полке, или разбил товар из-за ненадлежащего размещения продукции, магазин не может автоматически требовать от него компенсацию.

Важно! Кроме того, статья 668 Гражданского кодекса Украины определяет, что риск случайного повреждения товара переходит к покупателю с момента его передачи. Соответственно, пока товар находится в торговом зале и не передан покупателю, риск его случайного повреждения остается на продавце.

В то же время это не означает, что покупатель ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за испорченную продукцию. Если человек умышленно повредил товар или сделал это по собственной небрежности, может возникнуть обязанность возместить причиненный ущерб. Такие случаи регулируются статьей 1166 Гражданского кодекса Украины, которая предусматривает возмещение имущественного ущерба лицом, его причинившим.

Важно также учитывать, что магазин должен надлежащим образом организовать хранение и размещение продукции. Если товар стоял неустойчиво, находился в проходе или был выложен таким образом, что его легко случайно задеть, это может свидетельствовать об ответственности самого торгового заведения.

Что делать, если магазин требует оплатить разбитый товар

Если после повреждения товара сотрудники магазина требуют немедленно заплатить за него, покупателю не стоит спешить с оплатой. Часть вторая статьи 17 Закона Украины "О защите прав потребителей" запрещает принуждать человека приобретать продукцию ненадлежащего качества или ненужного ему ассортимента.

В такой ситуации следует попросить администрацию зафиксировать инцидент и составить соответствующий акт. В документе необходимо указать обстоятельства происшествия, описать разбитый товар и зафиксировать позиции сторон. Также можно попросить сохранить записи с камер видеонаблюдения, которые помогут установить, как именно произошло событие.

Обратите внимание! Если покупатель не согласен с требованием возместить ущерб, он имеет право не платить деньги на месте. Сам факт повреждения товара еще не доказывает, что человек обязан возместить его стоимость. Если стороны не могут прийти к согласию, спор о возмещении ущерба может решаться в судебном порядке.

Если администрация или охрана продолжают давить на покупателя, угрожают или препятствуют ему покинуть помещение, можно вызвать полицию. Также в случае нарушения прав потребителей человек может обратиться с жалобой в Госпродпотребслужбу.

Итак, случайно разбитый товар не означает, что покупатель автоматически должен за него платить. Решающими являются обстоятельства повреждения, наличие вины человека и доказательства, подтверждающие ответственность за причиненный ущерб.

Кстати, недавно мы рассказывали, что персонал торговых сетей нередко пытается проверить личные вещи посетителей прямо на выходе возле касс. Однако владелец заведения, директор, охранник или продавец не наделены полномочиями правоохранительных органов.