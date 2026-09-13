Мобилизация после 60 лет: могут ли люди этого возраста проходить военную службу

Официально в Украине подлежат мобилизации люди в возрасте от 25 до 60 лет. И пока эти правила остаются в силе.

Что известно о мобилизации в Украине

Однако на военной службе может находиться человек старше 60 лет, о чем говорится на сайте Министерства обороны Украины.

Добровольцы в возрасте от 60 лет могут заключить контракт на прохождение военной службы сроком на 1 год. Это актуально в период действия военного положения.

Подобная инициатива должна быть добровольной.

Она касается только тех, кто признан военно-врачебной комиссией годным к военной службе по состоянию здоровья.

В частности, предельный возраст у некоторых военнослужащих может существенно отличаться. Возраст, до которого человек может находиться в армии, зависит именно от звания:

рядовые, сержанты, старшины, младшие и старшие офицеры – до 60 лет; высший офицерский состав – до 65 лет.

В запасе также существует возрастное деление:

рядовой состав – первый разряд до 35 лет, второй – до 60; младшие офицеры – первый разряд до 45, второй – до 60; старшие офицеры – первый разряд до 50 или 55 лет, второй – до 60 или 65 лет.

Напомним, что мобилизационных изменений в Украине пока не планируется. Решение о снижении возраста призыва до 50 или 55 лет (вместо 60) пока не было принято.

Также в Верховной Раде опровергли информацию о мобилизации женщин. На данный момент украинки могут вступать в ВСУ только на добровольной основе.