Женщины могут вступать в Силы обороны исключительно на добровольной основе. Об этом 25 августа сообщили в Комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Ответ Рады по поводу мобилизации женщин

Комитет официально заявил об отсутствии планов по мобилизации женщин. Там заверили, что в настоящее время она не проводится, не готовится и не рассматривается.

Также подчеркнули, что пока нет никаких законодательных инициатив или законопроектов, предусматривающих мобилизацию украинок. Вопрос не обсуждается и на внутреннем уровне.

Заявления отдельных спикеров, публично высказывающихся на эту тему, не отражают реальной законодательной работы и позиции Комитета,

– говорится в сообщении.

На фоне активных обсуждений в сети украинцев призывали не поддаваться манипуляциям и проверять информацию только в официальных источниках.

Ранее такие же слухи о женской мобилизации опроверг руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. По его словам, на теме паразитируют российские пропагандисты на основе публичных высказываний экспертов, обсуждающих то, чего нет и не планируется.