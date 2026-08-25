До Сил оборони жінки можуть приєднатись виключно добровільно. Про це 25 серпня повідомили у Комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Відповідь Ради щодо мобілізації жінок

Комітет офіційно заявив про відсутність планів щодо мобілізації жінок. Там запевнили, що наразі вона не проводиться, не готується і не розглядається.

Також наголосили, що наразі немає жодних законодавчих ініціатив чи законопроєктів, які передбачали б мобілізацію українок. Питання не обговорюється й на внутрішньому рівні.

Заяви окремих спікерів, які публічно розмірковують на цю тему, не відображають реальної законодавчої роботи та позиції Комітету,

– йдеться у повідомленні.

На тлі активних обговорень у мережі українців закликали не піддаватися маніпуляціям та перевіряти інформацію лише в офіційних джерелах.

Раніше такі ж чутки про жіночу мобілізацію спростував керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За його словами, на темі паразитують російські пропагандисти на основі публічних висловлювань експертів, які обговорюють те, чого немає і не планується.