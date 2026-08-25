Об этом сообщил в своем телеграм-канале руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Реальная ситуация с призывом женщин

Коваленко заверил, что никакой мобилизации женщин в Украине не происходит и не будет происходить. По его словам, украинские женщины могут вступать в ряды Вооруженных Сил исключительно по собственному желанию.

Коваленко отметил, что российские пропагандисты сейчас активно спекулируют на этой теме, пытаясь расшатать общество. Этому способствуют публичные высказывания отдельных экспертов, которые решили обсуждать то, чего на самом деле нет и не планируется.

Никакой мобилизации женщин в Украине не происходит и не будет происходить. Женщины идут в армию исключительно добровольно,

– подчеркнул руководитель ЦПД.

Напомним, что только женщин с медицинским и фармацевтическим образованием автоматически ставят на воинский учет. Но и это не означает их принудительного призыва. К ним предъявляются определенные требования относительно прохождения ВВК, но сам факт нахождения на учете не запрещает выезд за границу.