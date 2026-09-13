Що відомо про мобілізацію в Україні

Але на військовій службі може перебувати людина старше 60 років, про що йдеться на сайті Міністерства оборони України.

Добровольці віком від 60 років можуть укласти контракт на проходження військової служби на 1 рік. Це актуально під час дії воєнного стану.

Подібна ініціатива має бути добровільною.

Вона стосується лише тих, хто визнаний військово-лікарською комісією придатними до військової служби за станом здоров’я.

Зокрема, гранічний вік у деяких військових може суттєво відрізнятися. Вік, до якого особа може перебувати в армії, залежить саме від звання:

рядові, сержанти, старшини, молодші та старші офіцери – до 60 років; вищий офіцерський склад – до 65 років.

У запасі також є віковий поділ:

рядовий склад – перший розряд до 35 років, другий – до 60; молодші офіцери – перший розряд до 45, другий – до 60; старші офіцери – перший розряд до 50 або 55, другий – до 60 або 65 років.

Нагадаємо, що мобілізаційних змін в Україні наразі не планується. Рішення про зниження віку призову до 50 чи 55 років (замість 60) наразі не було прийняте.

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Також у Верховній Раді спростували мобілізацію жінок. Станом на зараз приєднатися до ЗСУ українки можуть лише добровільно.