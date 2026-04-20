Возможно ли в Украине избежать снижения мобилизационного возраста: что думают в Раде

Мобилизация в Украине продолжается, и обсуждается необходимость мобилизации младше 25 лет украинцев. Народный депутат рассказал, возможно ли увеличить ресурс за счет снижения мобилизационного возраста.

Готовится ли в Украине снижение мобилизационного возраста?

Мобилизационного ресурса пока достаточно, ведь в запасе есть много бывших военных, которые ушли на пенсию. В случае необходимости к боевым действиям смогут привлечь сначала их. Об этом рассказал глава подкомитета по вопросам социальной защиты прав ветеранов Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Анатолий Остапенко на брифинге в Интерфакс-Украина.

То есть пока уменьшать мобилизационный ресурс не нужно, ведь сначала призвать могут людей мобилизационного возраста, которые еще не служат или попали в резерв. Кроме военных на пенсии, согласно Конституции Украины к службе в армии могут привлечь работников силовых структур.

Все эти факты Министерство обороны учитывает при реформировании мобилизации, а Верховная Рада рассмотрит соответствующие законопроекты.

Мы понимаем, что в определенный момент наш враг может применить увеличение мобилизационного ресурса и привлечения его к войне. И мы можем также тогда рассматривать законопроекты для того, чтобы был снижен возраст гражданина, который становится на защиту родины. Но я считаю, что у нас еще есть ресурсы для того, чтобы этого не делать,

– говорит народный депутат.

То есть, по словам Анатолия Остапенко, к службе важно всячески привлекать людей, которые соответствуют нынешнему призывному возрасту, но по определенным причинам еще не были привлечены к отпору вооруженной агрессии России.

А молодежь взамен может участвовать в армии добровольно, через подписание выгодных им контрактов. К примеру "Контракт 18 – 24" привлекал молодых бойцов, которые несмотря на возраст начали службу.

