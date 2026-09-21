Упрощенного возврата после СОЧ больше нет: как теперь проходит процедура

Программа упрощенного возвращения из СОЧ продолжалась до 20 сентября. Однако военнослужащие, решившие покинуть службу, могут вернуться в рамках добровольного возвращения на общих условиях.

Как вернуться из самовольного отсутствия на СОЧ

Военнослужащие, которые не успели урегулировать вопрос о возвращении после самовольного оставления части, теперь имеют возможность сделать это. Однако упрощенная процедура уже не действует, поэтому человеку следует обращаться в Военную службу правопорядка и проходить через батальон резерва. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

После 20 сентября процесс возвращения из СОЧ станет более длительным, увеличится время ожидания возобновления денежного обеспечения. В ведомстве отметили, что военнослужащий уже не сможет выбрать, в какую часть ему вернуться. В органе ВСП, в который обращается человек, должны объяснить, в какие батальоны резерва он может вернуться для прохождения службы. Кроме того, военнослужащий имеет право обратиться непосредственно в эти батальоны, без привлечения военных правоохранителей.

По прибытии в батальон резерва его командир не позднее трех суток издает приказ о включении военнослужащего в список временно прибывшего личного состава и определяет ему задачи. Также командир батальона резерва через правоохранительные органы выясняет, внесена ли информация о СОЧ в отношении военнослужащего в Единый реестр досудебных расследований,

– говорится в сообщении.

Именно командир резервного батальона должен уведомить командира части, из которой было осуществлено СОЧ, о возвращении военнослужащего.

Военнослужащий может получить письменное согласие командира любой боевой воинской части о приоритетном комплектовании. Еще один способ – получение рекомендательного письма из подразделения, в котором военнослужащий хотел бы продолжить службу.

Обратите внимание! В отношении военнослужащего, самовольно покинувшего воинскую часть, будет возбуждено уголовное дело. Суд рассмотрит дело и должен принять решение о возвращении на службу на основании рекомендательного письма. Однако если СОЧ произошел не впервые, то судья может принять иное решение.

В Минобороны напомнили, что после СОЧ можно вернуться в боевую часть. Рекомендательные письма от воинских частей обеспечения не принимаются во внимание.

Чтобы можно было закрыть уголовное дело, военнослужащий должен написать рапорт о желании вернуться на службу. Кроме того, на это должно быть согласие командира соответствующей воинской части или батальона резерва. Далее подается ходатайство следователю, прокурору и суду о намерении добровольного возвращения.

Напомним, недавно в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №16074, который предлагает упростить возвращение на службу после первого СОЧ или дезертирства. Предлагается ввести возможность закрытия уголовного производства еще на этапе досудебного расследования.

Решение должен принимать прокурор, а основанием будет письменное подтверждение командира о возвращении и продолжении службы. Возможные изменения также касаются восстановления денежного и других видов обеспечения, которое, по замыслу авторов, военнослужащий должен получить в течение 72 часов после подачи рапорта.