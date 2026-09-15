Без налоговой нагрузки: военным и их семьям могут аннулировать потребительские кредиты

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, отменяющий налогообложение аннулированных банковских кредитов для украинских военнослужащих и их семей. Новые правила позволят финансовым учреждениям списывать долг без дополнительной налоговой нагрузки на заемщиков.

Освобождение от налогов и новые правила списания кредитов военнослужащих

Действующее законодательство создает значительные препятствия для финансовых учреждений, готовых добровольно аннулировать долги защитников. В настоящее время списанная сумма долга считается дополнительным доходом, поэтому семья военнослужащего обязана уплачивать налог на доходы физических лиц с прощеного кредита. Как отмечают в пресс-службе Верховной Рады, в настоящее время банкам приходится либо платить налоги из собственных средств, либо перекладывать это финансовое бремя на семью заемщика.

Как пишут авторы проекта, только с начала полномасштабного вторжения часть банков уплатила более 4,9 миллиона гривен налогов из собственных средств, простив долги погибшим, пленным и раненым бойцам.

В настоящее время общий объем задолженности военнослужащих и членов их семей на балансах украинских банков превышает 13,75 миллиарда гривен. Новая инициатива призвана устранить эти налоговые барьеры и защитить финансовое положение семей бойцов.

Законопроект предусматривает внесение комплексных изменений в Налоговый кодекс Украины. Сумма аннулированного долга, в частности основная сумма кредита, проценты и комиссии, будет полностью исключена из налогооблагаемого дохода военнослужащих и определенных категорий гражданских лиц.

Необходимость освобождения финансовых учреждений от налоговых корректировок (резервов), а заемщиков (их наследников) – от налогообложения прощеных сумм, имеет решающее значение для стабилизации банковской системы и правовой защиты граждан,

– говорится в пояснительной записке.

Основные изменения

Законопроект предлагает освобождать банки от обязанности увеличивать финансовый результат до налогообложения при использовании резервов под списание задолженности защищенных категорий. Для всех остальных категорий заемщиков необлагаемый порог списания основной суммы долга повысят с 25% до размера одной минимальной заработной платы в год.

Сумму долга планируется исключить из общего налогооблагаемого дохода физического лица, относящегося к защищенной категории, а также к определенным категориям гражданских лиц.

Также вносятся изменения в законы о потребительском кредитовании и исполнительном производстве. Наследники или представители военнослужащих получат официальное право обращаться в банки с ходатайством о списании долгов, а исполнительные производства в случае урегулирования задолженности будут закрываться без взимания исполнительного сбора.

Напомним, ранее Верховный Суд определил, что участники боевых действий освобождаются от уплаты судебного сбора, независимо от того, какую роль они играют в деле.

Суды низших инстанций постановили, что льгота по уплате судебного сбора не применяется, если спор непосредственно не касался реализации прав ветерана. Верховный Суд с этим не согласился и подчеркнул требования закона.