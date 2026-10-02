Что означает статус "годен" в "Резерв+"

В приложении "Резерв+" военнообязанные могут ознакомиться с результатами ВВК. Что именно означает отметка "годен", может ли такой человек быть мобилизован и как долго действует заключение ВВК – важные вопросы, которые интересуют граждан.

Означает ли "годен" автоматическую мобилизацию

Статус "годен" означает, что по результатам медицинского осмотра ВВК человек признан годным к прохождению военной службы. Заключение комиссии передается в реестр "Оберег", после чего информация о годности отображается в "Резерв+", об этом сообщает Kadroland.

Наличие такого статуса означает, что человек может быть призван на военную службу во время мобилизации, если для этого нет законных оснований для отсрочки. Сама по себе запись в "Резерв+" не является уведомлением о мобилизации. В приложении отображаются данные воинского учета и заключение ВВК.

В то же время конкретная формулировка заключения имеет значение. Минобороны отмечает, что ВВК может признать человека годным к военной службе или годным к службе с ограничениями – в частности, в частях обеспечения, ТЦК и СП, учебных центрах, медицинских, логистических и других соответствующих подразделениях.

Как долго действует статус "годен"

Во время военного положения постановление ВВК о годности военнообязанного к военной службе действует один год со дня завершения медицинского осмотра. По истечении этого срока медицинские данные считаются устаревшими, и человека могут направить на повторный осмотр.

Если после прохождения ВВК состояние здоровья существенно изменилось, новый медицинский осмотр можно инициировать раньше.

Что делать, если в "Резерв+" старые данные

Информация о годности в приложении поступает из реестра "Оберег". После цифровизации ВВК ее заключения формируются в электронном виде и передаются в реестр.

Поэтому если после прохождения новой ВВК в "Резерв+" продолжает отображаться старый статус, стоит проверить актуальность данных в реестре и обратиться в соответствующий орган для их уточнения.

Отдельно стоит помнить, что статус "ограниченно годен" больше не применяется: его отменили законодательно в 2024 году. Лица, имевшие такой статус ранее, должны были пройти повторный медицинский осмотр для определения актуального заключения ВВК.

К слову, бумажные и электронные военно-учетные документы должны совпадать. Если же в каком-либо из них есть неточности – их необходимо исправить, поскольку это может стать причиной задержания лица. Юристы подчеркивают необходимость проверять данные сразу.