Чи означає статус"придатний" автоматичну мобілізацію

Статус "придатний" означає, що за результатами медичного огляду ВЛК людина визнана придатною до проходження військової служби. Висновок комісії передається до реєстру "Оберіг", після чого інформація про придатність відображається у "Резерв+", про це інформує Кadroland.

Наявність такого статусу означає, що людина може бути призвана на військову службу під час мобілізації, якщо для цього немає інших законних підстав для відстрочки. Сам по собі запис у "Резерв+" не є повідомленням про мобілізацію. У застосунку відображаються дані військового обліку та висновок ВЛК.

Водночас конкретне формулювання висновку має значення. Міноборони зазначає, що ВЛК може визнати людину придатною до військової служби або придатною до служби з обмеженнями – зокрема у частинах забезпечення, ТЦК та СП, навчальних центрах, медичних, логістичних та інших відповідних підрозділах.

Скільки діє статус "придатний"

Під час воєнного стану постанова ВЛК про придатність військовозобов'язаного до військової служби чинна один рік із дня завершення медичного огляду. Після закінчення цього терміну медичні дані вважаються застарілими, і людину можуть направити на повторний огляд.

Якщо після проходження ВЛК стан здоров'я суттєво змінився, новий медичний огляд можна ініціювати раніше.

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Що робити, якщо в "Резерв+" старі дані

Інформація про придатність у застосунку надходить із реєстру "Оберіг". Після цифровізації ВЛК її висновки формуються в електронному вигляді та передаються до реєстру.

Якщо після проходження нової ВЛК у "Резерв+" продовжує відображатися старий статус, варто перевірити актуальність даних у реєстрі та звернутися до відповідного органу для їхнього уточнення.

Окремо варто пам'ятати, що статус "обмежено придатний" більше не застосовується: його скасували законодавчо у 2024 році. Особи, які мали такий статус раніше, повинні були пройти повторний медичний огляд для визначення актуального висновку ВЛК.

До слова, паперові та електронні військово-облікові документи мають бути однаковими. Якщо ж у котромусь є неточності – їх необхідно виправити, оскільки це може стати причиною затримання особи. Юристи наголошують на необхідності перевіряти дані одразу.