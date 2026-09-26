Що робити, якщо є помилка у ВОД

Як розповіла військовий юрист юридичної компанії "Приходько та партнери" Діана Тернова, база даних Оберіг наразі є основним джерелом інформації для перевірок патрулів.

Будь-яка розбіжність між цифровим записом і паперовим документом автоматично створює ризики для військовозобов'язаного. Згідно з Постановою Кабміну № 559 від 16 травня 2024 року, відомості у паперовому військово-обліковому документі та в Єдиному державному реєстрі мають повністю збігатися.

Юристка радить виправляти помилки заздалегідь, не чекаючи перевірки документів на вулиці. Змінити відомості можна електронним шляхом або під час особистого візиту.

Громадянин України для внесення відповідних змін повинен скористатися засобами Порталу або особисто звернутися до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, його відділу за місцем перебування на військовому обліку,

– зазначила експертка.

Для виправлення ПІБ чи контактів достатньо скористатися функціоналом застосунку Резерв+.

Якщо ж йдеться про зміну юридичного статусу чи розбіжності у статусі військового обліку, ефективнішим буде особисте звернення до ТЦК з оригіналом військового квитка та письмовою заявою.

Ігнорування розбіжностей у даних може суттєво ускладнити захист прав громадянина у випадку мобілізації.

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Діана Тернова наголошує, що в практиці вже траплялися випадки, коли чоловіки з відмітками про виключення з обліку не вносили ці дані до реєстру.

У подальшому він звертався із цього питання вже після її повторного взяття на військовий облік та призову на військову службу під час мобілізації, що значно ускладнювало процес,

– пояснила Тернова.

Нагадаємо, що аби уникнути суперечок через бої у застосунку Резерв+, слід заздалегідь роздрукувати PDF-версію документа про відстрочку чи бронювання.

Зокрема, статус "У розшуку" свідчить про порушення правил військового обліку. Для розв'язання проблеми людині слід звернутися до ТЦК.