Як підтверджується чинність документа в Резерв+

Відповідно до норм законодавства, перевірка чинності та правдивості роздрукованого військово-облікового документа з Резерв+ здійснюється шляхом зчитування QR-коду. Головна вимога полягає в тому, щоб код був цілісним, чітким та придатним для сканування уповноваженими особами. Про це розповів начальник Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України Тимофій Дудін у блозі на Pravo.ua.

Експерт пояснив з посиланням на чинне законодавство України, що військовозобов'язаним не потрібно витрачати кошти та час на відвідування нотаріуса для посвідчення роздрукованого документа з додатка Резерв+. Адже у 2024 році Кабінет Міністрів затвердив, що електронний документ у роздрукованому вигляді має аналогічну юридичну силу, як і стандартний паперовий варіант.

ВОД, сформований у Резерв+ – роздрукований документ – не є копією паперового оригіналу, яку потрібно нотаріально засвідчувати. Його юридична сила визначена законодавством, а достовірність перевіряється за QR-кодом,

– розповів Тимофій Дудін.

За його словами, нотаріус навіть не зможе провести процедуру, бо під час засвідчення копій він має особисто порівняти паперову копію з оригіналом. У випадку з цифровим документом з Резерв+ паперового оригіналу немає.

Проте нотаріус може засвідчити копію військово-облікового документа у традиційній паперовій формі за умови пред'явлення його оригіналу. Це і є практичний сенс цифровізації, яка має спрощувати взаємодію громадян із державою без зайвих процедур.

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Нагадаємо, під час перевірки статусу громадян правоохоронці орієнтуються на дані реєстру "Оберіг". Якщо там вказано неправильний статус або є інша невідповідність, людину можуть направити до ТЦК для з'ясування ситуації. Особливо важливо перевіряти дані, якщо вони відрізняються від паперових документів.

Зникнення відстрочки в Резерв+ не обов'язково означає втрату права на неї. Система може не знайти підтвердження необхідних даних у державних реєстрах. Тому найчастіше проблеми з автоматичним продовженням виникають, зокрема, у людей із батьком або матір'ю з інвалідністю I чи II групи, тих, хто доглядає за тяжкохворим членом сім'ї, та батьків трьох і більше дітей. У таких випадках потрібно звернутися до ЦНАП із підтверджувальними документами.