Чому відстрочка може не відображатися у застосунку Резерв+

Наразі більшість українців можуть подовжити відстрочку від мобілізації без заяв, довідок тощо, про що йдеться на сайті Міністерства оборони України.

Але бувають випадки, коли система не знаходить потрібних даних у реєстрах. Найчастіше це стосується трьох категорій громадян:

особи, які мають батька або матір з інвалідністю I чи II групи;

люди, які доглядають за тяжкохворим членом сім'ї;

батьки трьох та більше дітей.

У таких випадках для продовження відстрочки необхідно особисто звернутися до будь-якого зручного ЦНАПу з відповідними документами,

– пояснили в Міноборони.

Слід також додати, що може виникнути помилка після запиту на відстрочку від мобілізації. Річ у тім, що іноді велика кількість запитів може спричинити навантаження на державні реєстри.

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Українцям радять подати запит ще раз – вже за 48 годин. Але якщо проблема не зникне, то слід звернутися до ЦНАП.

Адвокатка Меюс Яна у соціальній мережі Instagram пояснила, що варто робити, якщо відстрочка зникла з застосунку:

оновити додаток до останньої версії;

спробувати подати запит на відстрочку повторно;

звернутися з заявою про верифікацію даних;

подати звернення до служби підтримки "Резерв+", якщо помилка технічна.

Нагадаємо, що ТЦК наразі більше не приймають заяви від громадян щодо відстрочки. Але сам ЦНАП рішення про відстрочку не ухвалює.

Зокрема, незабаром через застосунок Резерв+ оформляти відстрочку зможуть вчителі та інші працівники галузі освіти. Зараз нова функція перебуває на етапі тестування.