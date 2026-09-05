Почему отсрочка может не отображаться в приложении "Резерв+"

В настоящее время большинство украинцев могут продлить отсрочку от мобилизации без заявлений, справок и т. п., о чем говорится на сайте Министерства обороны Украины.

Но бывают случаи, когда система не находит нужных данных в реестрах. Чаще всего это касается трех категорий граждан:

лиц, у которых отец или мать имеют инвалидность I или II группы;

люди, ухаживающие за тяжелобольным членом семьи;

родители троих и более детей.

В таких случаях для продления отсрочки необходимо лично обратиться в любой удобный ЦПАУ с соответствующими документами,

– пояснили в Минобороны.

Следует также добавить, что после подачи запроса на отсрочку от мобилизации может возникнуть ошибка. Дело в том, что иногда большой объем запросов может вызвать перегрузку государственных реестров.

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Украинцам советуют подать запрос еще раз – уже через 48 часов. Но если проблема не исчезнет, то следует обратиться в ЦПАУ.

Адвокат Яна Меюс в социальной сети инстаграм объяснила, что нужно делать, если отсрочка исчезла из приложения:

обновить приложение до последней версии;

попробовать подать запрос на отсрочку повторно;

обратиться с заявлением о верификации данных;

подать обращение в службу поддержки "Резерв+", если это техническая ошибка.

Напомним, что ТЦК в настоящее время больше не принимают заявления от граждан об отсрочке. Но сам ЦПАУ решение об отсрочке не принимает.

В частности, в скором времени через приложение "Резерв+" оформлять отсрочку смогут учителя и другие работники сферы образования. Сейчас новая функция находится на этапе тестирования.