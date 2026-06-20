Про це розповіла військова юристка Діана Тернова в коментарі виданню "РБК-Україна".

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Як виправити помилку в даних?

За словами юристки, якщо електронна система відображає інший статус, ніж той, що зазначений у військово-обліковому документі, громадянин автоматично перетворюється на потенційного порушника.

Щоб уникнути непорозумінь під час перевірок, українцям радять заздалегідь перевірити свій статус і не чекати випадкової зустрічі з правоохоронцями.

Варто також зазначити, що громадяни мають законні механізми для виправлення неточностей у персональних даних. Діана Тернова пояснила, що наразі доступні кілька варіантів дій:

Дистанційне виправлення. Через застосунок Резерв+ можна оперативно оновити базові дані – наприклад, виправити помилки у ПІБ, адресі або контактному номері телефону.



Через застосунок Резерв+ можна оперативно оновити базові дані – наприклад, виправити помилки у ПІБ, адресі або контактному номері телефону. Особисте звернення. Найнадійніший спосіб у разі зміни статусу (наприклад, виключення з обліку) – звернутися до ТЦК із оригіналами документів і письмовою заявою.

Важливо! Ігнорування невідповідностей у реєстрі "Оберіг" може призвести не лише до проблем під час перевірок, а й до серйозних юридичних наслідків, які згодом складно виправити навіть у судовому порядку.

Юристка також навела приклади зі своєї практики, коли громадяни з паперовими документами про виключення з обліку не подбали про оновлення електронних даних. Як наслідок, згодом їх затримували на загальних підставах.

У подальшому він зверталвся із цього питання вже після її повторного взяття на військовий облік та призову на військову службу під час мобілізації, що значно ускладнювало процес,

– додала Тернова.

Нагадаємо, нещодавно в застосунку Резерв+ в електронному військово-обліковому документі багатьох користувачів з'явилася відмітка "ВОС-999". Вона присвоюється військовозобов'язаним, котрі не проходили військову службу або навчальні збори, а отже не мають іншої військової спеціальності в обліку.

За словами представників ТЦК, ця інформація має лише обліковий характер і використовується для розуміння кількості людей, які можуть потребувати базової військової підготовки у разі мобілізації.